懲教署稱從未生產小欖「出院留念」布袋　精神科專科醫生：挖苦只會令病人更諱疾忌醫

本港近日發生多宗轟動社會的傷人案，引發社會對都市人精神健康，以至精神病患者支援的關注。網上近日就出現不少寫上「小欖精神病治療中心」、「出院留念」字眼，並印有懲教署標誌的環保布袋或T恤的相片，甚至有人在人氣二手購物平台放售或求售，事件引發網民瘋傳及熱議。懲教署表示，從未生產有關布袋或T恤，已轉介執法部門跟進。精神科專科醫生丁錫全向《am730》表示，標籤或挖苦精神病人只會令他們諱疾忌醫，進一步減低他們求診的意欲，他認為社會大眾應該反思。

該款布袋在網上引發熱議，其中在二手購物平台Carousell上，有多名用戶出售該款布袋，售價介乎45元至80元不等，亦有用戶出售同款T恤。至於內地網購平台淘寶，早前亦有類似產品出售，不同的只是治療中心字眼，換上各省市的名稱而已，故相信今次引起熱議的布袋和T恤，只是延續內地早前的熱潮。

懲教署：從未生產或授權使用懲教署徽章

精神科專科醫生丁錫全向《am730》表示，標籤、講笑或挖苦精神病人只會令他們諱疾忌醫，進一步減低他們求診或覆診的意欲。他又補充，精神病康復者若定期覆診，實際與正常人無異，直言社會大眾應該反思，為何要推出這些產品。懲教署回覆傳媒查詢表示，署方從未生產有關布袋或T恤，或授權任何人士使用懲教署徽章生產該產品，已將個案轉介相關執法機構跟進調查。

平機會指，任何針對精神病患者和康復者的負面言論，包括開玩笑、帶侮辱性的言論皆不恰當，特別是本港近日發生個別關注精神病患者的事故，相關言論無助大眾了解精神病患。平機會又指，針對精神病患者和康復人士作出冒犯和侮辱的言論，或藉公開言論／活動煽動對有關人士的仇視、嚴重鄙視或強烈嘲諷，有可能構成《殘疾歧視條例》下的違法騷擾和中傷行為。