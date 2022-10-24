懲教署與都大簽訂合作備忘錄 助在囚人士轉移學分銜接課程

懲教署與香港都會大學(都大)今日(24日)簽訂合作備忘錄，深化合作關係，落實雙方在教育方面的長遠合作，為希望繼續進修的在囚人士提供更全面的支援，包括加強提供經濟援助、學分轉移和課程銜接等，協助有適當學歷的在囚人士繼續修讀大專課程。

懲教署一直以來致力為在囚人士提供適切的更生計劃，並鼓勵在囚人士持續進修，多年來與都大合作，推廣高等教育及鼓勵在囚人士自我增值。雙方簽署合作備忘錄，將為在囚人士在學習上提供更全面的支援，包括加強提供經濟援助、學分轉移和課程銜接等，協助有適當學歷的在囚人士繼續修讀大專課程。

保安局局長鄧炳強致辭時表示，特區政府十分重視青年發展工作，並在今年的《施政報告》中訂立協助青年發展的方針，當中包括加強協助青少年在囚人士更生。懲教署與都大簽訂合作備忘錄，不但能深化雙方於在囚人士教育方面的合作，更重要的是讓在囚及更生人士知道他們沒有被社會放棄，期望他們好好珍惜學習機會，持續進修，裝備自己投入建設香港的行列。

都大校董會主席黃天祥表示，都大十分認同懲教署推動多元化的更生理念，多年來與懲教署合作，為在囚人士提供高等教育，是本港唯一一所為在囚人士提供遙距學位課程的大學。他表示，在囚人士要進修並非易事，需要克服重重困難，期望這次合作能夠進一步加強都大及懲教署的交流和工作，讓在囚人士按個人志趣和能力進修，重建良好價值觀，發奮求進，裝備自己，以助日後重新融入社會。」