懲教署︰調撥資源紓緩 日均還柙人數創2000年新高

懲教署去年收納入懲教院所的人次達1.8萬人次，按年升7%；平均每日收容率漲至85%。就還柙人口，日均達3,650人，按年增加18%，為2000年以來的新高。面對政府財赤，懲教署表示會善用公帑及利用新科技，靈活調配應對。
懲教署回顧過去一年工作，指去年收納入懲教院所的在囚人士，包括定罪、還柙及被羈留人士，有18,438人次，按年升7%；平均每日在囚人口由8,498人增至9,550人，增幅達12%，而平均每日收容率亦由75%上升至85%。
就還柙人口，懲教署指，去年相關人數達3,650人，較2023年3,096人升18%，為2000年以來的新高。懲教署表示已調撥個別懲教院所的部分收容額，用作收納還柙人士，已緩解收押所過度擠迫的情況。
因涉及反修例事件、違反香港國安法及維護國家安全條例，去年有410人次收納入懲教院所，按年降57%；截至去年底，涉及有關罪行的在囚人士有591人，按年降24%。
面對政府財赤或削減公共開支，懲教署長黃國興表示，處方會繼續開源節流，善用公帑，利用科技提升工作效能。為協助院所管方提升管理和運作效率，以及設施的保安水平，該署去年在塘福懲教所引進第二代無人機自動巡邏監察系統，以及在喜靈洲推展人工智能海岸監察系統。
更生工作方面，懲教署體育會1月起推出「徵心製造」慈善網上禮品銷售平台，售賣由在囚人士設計和製造的產品；售賣所得的款項在扣除必要開支後，全數捐贈予不同的本地註冊慈善機構，為在囚人士提供一個回饋社會的機會。