懲教署︰調撥資源紓緩 日均還柙人數創2000年新高

徵心製造平台售賣由在囚人士設計和製造產品，款項捐慈善機構。(蘇文傑攝)

懲教署去年收納入懲教院所的人次達1.8萬人次，按年升7%；平均每日收容率漲至85%。就還柙人口，日均達3,650人，按年增加18%，為2000年以來的新高。面對政府財赤，懲教署表示會善用公帑及利用新科技，靈活調配應對。

懲教署回顧過去一年工作，指去年收納入懲教院所的在囚人士，包括定罪、還柙及被羈留人士，有18,438人次，按年升7%；平均每日在囚人口由8,498人增至9,550人，增幅達12%，而平均每日收容率亦由75%上升至85%。

就還柙人口，懲教署指，去年相關人數達3,650人，較2023年3,096人升18%，為2000年以來的新高。懲教署表示已調撥個別懲教院所的部分收容額，用作收納還柙人士，已緩解收押所過度擠迫的情況。