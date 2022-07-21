懲教署2在囚青年考獲本地大學入學資格 另1人考得20分佳績

DSE放榜，今年有12名在囚青少年報考，當中二人考獲符合入讀本地大學基本要求，亦有一 名壁屋懲教所考生考獲6科最高共20分的成績。化名小傑的考生合資格入讀大學，希望一圓大學夢，報答家人。另一名化名樂仔考生雖英文科失手未達大學基本入學要求，但6科共得17分，計劃先報讀高級文憑或副學士課程，來年報考英文科冀升讀大學。

小傑第一次應考文憑試時，成績未足以入讀本地學位課程，就讀中六時一念之差，犯事被判入教導所。他在院所受訓初期感前途盡失，愧對家人，幸而在家人及老師的鼓勵下重新振作，決定再一次修讀新高中課程，報考文憑試，今年6科考獲共18分，且符合入讀大學的資格，冀圓大學夢。

樂仔入獄前僅中四學歷，後因網上假資訊及朋輩影響而犯案，被判入教導所。他在獄中反省感到非常後悔，希望透過知識改變命運，在家人的支持及老師的鼓勵下決定重拾課本，在懲教院所修讀新高中課程，考取更高學歷。他今年考得6科17分，雖英文科得2級未達入大學要求，但先報讀高級文憑或副學士課程，之後補考英文科冀接駁大學。

懲教署公布，今年有12名來自壁屋懲教所及勵敬懲教所的青少年在囚人士，共報考65張試券，其中49張取得二級或以上成績，佔總卷數75.4%，報考的科目包括中國語文、英國語文、數學及通識教育4個核心科目，以及經濟及旅遊與款待兩個選修科目。