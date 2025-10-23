懷疑失智妻子遭虐待　八旬翁揮刀斬安老院職員判囚16個月

八旬退休翁懷疑患腦退化愛妻遭安老院職員虐待，為復仇而用菜刀斬傷女職員後腦及背部，老翁今日(23日)於區域法院承認一項有意圖而傷人罪。暫委法官鍾明新接納被告愛妻心切而犯案，但認為他在懷疑妻子遭虐待時用錯方法，考慮到被告高齡以及他的身體狀況等，最終判囚16個月。

曾寫信投訴但職員變本加厲

案情指，事主李六妹是耆康會何善衡夫人敬老院職員，負責照顧被告馮裕東的妻子及同房長者。被告妻子患阿兹海默症，於2022年1月起入住上述安老院，被告每日午膳探望。去年6月起，被告妻子病情惡化，須以針筒注射營養液。被告曾寫信投訴職員粗暴，但職員反而變本加厲，包括用力扔妻子上輪椅，粗魯喂食及將頭髮碎混入食物等。