懷疑失智妻子遭虐待　八旬翁揮刀斬安老院職員判囚16個月

八旬退休翁懷疑患腦退化愛妻遭安老院職員虐待，為復仇而用菜刀斬傷女職員後腦及背部，老翁今日(23日)於區域法院承認一項有意圖而傷人罪。暫委法官鍾明新接納被告愛妻心切而犯案，但認為他在懷疑妻子遭虐待時用錯方法，考慮到被告高齡以及他的身體狀況等，最終判囚16個月。
曾寫信投訴但職員變本加厲
案情指，事主李六妹是耆康會何善衡夫人敬老院職員，負責照顧被告馮裕東的妻子及同房長者。被告妻子患阿兹海默症，於2022年1月起入住上述安老院，被告每日午膳探望。去年6月起，被告妻子病情惡化，須以針筒注射營養液。被告曾寫信投訴職員粗暴，但職員反而變本加厲，包括用力扔妻子上輪椅，粗魯喂食及將頭髮碎混入食物等。
便條控訴安老院職員
案發前一日，被告告訴妻子計劃。同年7月15日，被告在門外觀察李給妻子餵食， 10分鐘後李出去清洗餐具，走到被告身旁時，右肩及左後腦感劇痛，轉身發現被告手持長菜刀施襲。被告斬完李後覺得可好好睡覺，因不想傷及他人而在被其他職員制止時停手，又覺得李的血有毒，故走入廁所清洗菜刀並交給職員，隨後自己報警。警員到場後，在被告背囊發現一張以紅筆書寫的便條，內容為對安老院職員的控訴，警告安老院管理層正視長者被粗暴對待的問題。
案件編號：DCCC1524/2024