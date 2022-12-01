懸浮半空｜昂坪360「全景纜車Crystal+」登場 車底兼四面採全透玻璃

昂坪360全新「再進化」透明車廂「全景纜車Crystal+」登場！車廂底部及四面更全面採用全透明玻璃，提升纜車逾八成「無遮無掩」，令乘客更貼近懸浮空中由東涌飛越群山大海登上昂坪，360度飽纜大嶼山景色。「全景纜車Crystal+」車廂12月10日正式投入服務，門票即日起預售，賓客可享低至六五折早鳥優惠。 昂坪360未滿足水晶車廂透明車底讓乘客凌空觀賞腳底步道等景色，從法國及意大利引進「更水晶」的全景纜車，車廂底部及四面均採用全透明強化玻璃，玻璃之間和兩側座椅採金屬製成，幾乎毫無阻視線，除增至八成透明，亦精選更晶塋剔透的玻璃，使視野更清晰，更似毫無阻隔，增加懸空感，乘客更容易全方位打卡拍下「無瑕疵」全景照。每部「全景纜車Crystal+」載客上限10人，載重750公斤，方便親朋戚友一同登纜車享受美景。

意法纜車專家主理 法國纜車製造商設計製造 「全景纜車Crystal+」共有7部，昂坪360指，相信為全球同類型擁有玻璃車身和車底的纜車中，車廂內空間面積最大的纜車，於歐洲研發，全程並由昂坪360的工程團隊與德國獨立專家共同監督，研究至生產過程花逾2年，由意法纜車專家主理，由法國纜車製造商Sigma設計及製造，符合歐盟標準，已根據歐洲聯盟執行委員會(EC)的要求，通過必要的安全測試，並獲得相關認證。車廂抵港後再次進行相關測試，報告及細節已交往相關政府部門檢視及審批，結果全部符合安全標準。 昂坪360纜車營運總管林宏志指，與國際專家團隊合作冀讓「全景纜車Crystal+」車廂既舒適且安全，團隊挑選強化玻璃物料更一絲不苟，最終選定以意大利製的兩層透明強化玻璃作為車廂四面檔板，底部則以法國製造的三層全透明強化玻璃製成，讓賓客可以飽覽高清美景之餘，亦感到安心舒適。

昂坪360：豐富旅遊資源準備迎接旅客 昂坪360董事總經理劉偉明表示，一直致力提升賓客體驗，過去2年疫情期間，沒有放慢腳步，在努力保持正常營運之餘，亦專注研發「全景纜車Crystal+」車廂，除為即將來臨的聖誕及新年佳節長假期讓本港市民提供一個全新體驗的消閒旅遊選擇外，也豐富本地的旅遊資源，為迎接全球各地旅客到訪作好準備。 「全景纜車Crystal+」車票即日起預售車票，賓客12月9日或之前訂票可享早鳥優惠，以235元購買成人原價360元的來回纜車門票一張，當中包括一程「全景纜車Crystal+」車廂及一程標準纜車車廂，優惠低至六五折。昂坪360於2006年啟用初期只得標準車廂，3年後加設水晶車廂，抵部採用強化玻璃，目前車隊合共標準車廂65部，水晶車廂36部，在7部「全景纜車Crystal+」車廂投入服務後，昂坪360將共有108部纜車服務賓客。