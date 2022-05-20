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2022-05-20 04:31:25
日報

成功倒截 136名種貓狗B快艇走私來港 男子涉殘酷對待動物被捕

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走私寵物

17個寵物籠在快艇上，共放136隻貓狗。

再有私梟偷運動物進出香港。警方和海關截獲一艘懷疑打算偷運動物來港的快艇，艇上有17個寵物籠，共放有136隻年幼貓狗，不乏名種，每個寵物籠極度擠逼，當中一個膠籠更放有16隻貓，動物毛髮凌亂，部分有污跡。一名30歲本地男子涉嫌輸入未列艙單貨物、殘酷對待動物、拒絕停航及危害他人海上安全等被捕。執法人員估計，不法分子把動物運港出售。

警方和海關前晚11時50分，在沙洲西面發現一艘可疑快艇進入本港水域，執法人員要求他停船，發現快艇反加速擬逃回內地，追捕到爛角咀西北對開，成功截停快艇；在艇上放有17個寵物籠，共檢獲101隻貓及35隻狗。據指，當中不乏名種貓狗，如異國長毛貓、布偶貓、緬因貓、柴犬和哥基等，估計每隻約種1萬至1.5萬元。

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哥基、金毛、貓咪同困一籠。

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分隔貓咪的紙皮壓至變形。

寵物籠分隔成兩層最多塞16隻動物

貓狗均處於擠逼環境，私梟寵物籠中間以紙皮分隔成上下兩層，當中一個膠籠更放有16隻貓，另外亦見一個寵放有5隻「有大有細」體形的貓狗，上層放有一隻金毛幼狗和一隻哥基，下層最少有3隻貓和一隻狗。

海關海域聯合特遣隊高級督察鄧修賢估計，不法分子將名種年幼貓狗由水路走私運港轉售，亦可能是網購貨物運港交貨。行動中檢獲動物正由漁護署及愛護動物協會照顧，愛協動物協會人員到場處理，初步檢查認認為全部無大礙。

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