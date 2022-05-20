成功倒截 136名種貓狗B快艇走私來港 男子涉殘酷對待動物被捕

再有私梟偷運動物進出香港。警方和海關截獲一艘懷疑打算偷運動物來港的快艇，艇上有17個寵物籠，共放有136隻年幼貓狗，不乏名種，每個寵物籠極度擠逼，當中一個膠籠更放有16隻貓，動物毛髮凌亂，部分有污跡。一名30歲本地男子涉嫌輸入未列艙單貨物、殘酷對待動物、拒絕停航及危害他人海上安全等被捕。執法人員估計，不法分子把動物運港出售。

警方和海關前晚11時50分，在沙洲西面發現一艘可疑快艇進入本港水域，執法人員要求他停船，發現快艇反加速擬逃回內地，追捕到爛角咀西北對開，成功截停快艇；在艇上放有17個寵物籠，共檢獲101隻貓及35隻狗。據指，當中不乏名種貓狗，如異國長毛貓、布偶貓、緬因貓、柴犬和哥基等，估計每隻約種1萬至1.5萬元。