成學術聲譽最佳地區 港6大學QS全球排名升

國際高等教育機構Quacquarelli Symonds(QS)公布2025年世界大學排名，名單涵蓋的本港7間大學有6間排名上升，當中港大在總排名躍升9位，至17，中大亦升9位，至36。報告又提到，香港是學術聲譽最佳地區，相關指標平均分逾60，並與新加坡成為全球僅有兩個平均分超過50的地方。

QS在本港時間今日凌晨公布最新排名，今次排名涵蓋106個國家或地區的1,500所院校排名，位列前100名的香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港理工大學和香港城市大學，排名均錄得升幅(見表)，香港浸會大學排名也躍升43名，至252。