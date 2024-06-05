成學術聲譽最佳地區 港6大學QS全球排名升

國際高等教育機構Quacquarelli Symonds(QS)公布2025年世界大學排名，名單涵蓋的本港7間大學有6間排名上升，當中港大在總排名躍升9位，至17，中大亦升9位，至36。報告又提到，香港是學術聲譽最佳地區，相關指標平均分逾60，並與新加坡成為全球僅有兩個平均分超過50的地方。
QS在本港時間今日凌晨公布最新排名，今次排名涵蓋106個國家或地區的1,500所院校排名，位列前100名的香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港理工大學和香港城市大學，排名均錄得升幅(見表)，香港浸會大學排名也躍升43名，至252。
評分指標方面，今年繼續只有港大和中大的就業情況位列全球百名內，而在本港大學當中「可持續性」和「國際研究網絡」稱冠的港大，全球排名分別為101和300，QS形容這兩個領域需要改善。
畢業生就業情況具挑戰
至於學術聲譽，港大和中大分別得97.4及86.7分，位列全球27和51。名單上香港7間大學相關指標的平均分為60.3、新加坡4間大學平均分為52.8，兩者是全球僅有平均分逾50的地區，成為學術聲譽表現最佳地區。本港整體而言在多個指標取得高分，包括國際教員比例、國際學生比例、每個教員引文數量等。QS高級副總裁Ben Sowter表示，雖然本港在學術和研究成就表現卓越，但改善畢業生就業情況方面仍面臨挑戰。
新加坡國立大學亞洲區之冠
中大回應指今次是歷來最佳排名，又稱大部分指標得分均有提升。中大校長段崇智形容，成績充分印證中大一直以來對學術卓越的堅持。科大表示，結果反映教研和知識轉移表現備受肯定。
整體排名上，美國麻省理工學院繼續保持首位排名，第二和三名則是英國的帝國理工學院和牛津大學；亞洲區院校就以新加坡國立大學排名最高，維持第八位，其次是上升3位至排14的內地北京大學。