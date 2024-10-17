成立工作組發展低空經濟 研放寬無人機重量及載貨限制

隨著無人機技術日漸成熟，應用層面亦再不局限於空中表演。新一份施政報告提出發展低空經濟，擬成立「發展低空經濟工作組」，將重點制訂發展策略和跨部門行動；計劃在指定地點試行無人機配送、測量、建築保養、航拍、匯演及搜救等，亦會修訂相關法規，放寬「超視距飛行」及無人機重量、載貨限制，發展空中遊覽。

特首李家超指，低空經濟是指一般於1,000米以下空域進行的低空經濟活動，可用於救援、測量、送貨載客等範疇。建設低空經濟管理系統更帶動通訊科技、人工智能和數字產業等發展，以激活低空空域作為新經濟生產要素。