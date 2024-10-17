成立工作組發展低空經濟 研放寬無人機重量及載貨限制

隨著無人機技術日漸成熟，應用層面亦再不局限於空中表演。新一份施政報告提出發展低空經濟，擬成立「發展低空經濟工作組」，將重點制訂發展策略和跨部門行動；計劃在指定地點試行無人機配送、測量、建築保養、航拍、匯演及搜救等，亦會修訂相關法規，放寬「超視距飛行」及無人機重量、載貨限制，發展空中遊覽。
特首李家超指，低空經濟是指一般於1,000米以下空域進行的低空經濟活動，可用於救援、測量、送貨載客等範疇。建設低空經濟管理系統更帶動通訊科技、人工智能和數字產業等發展，以激活低空空域作為新經濟生產要素。
四大低空經濟發展方向
李家超續指，工作組將有四大低空經濟的發展方向，包括開拓低空飛行應用場景，全力推行試點項目，設立地點開拓無人機應用；修訂相關法規，放寬「超視距飛行」、無人機重量和載貨限制；與內地對接，與內地商討共同建設低空跨境航線、出入境及清關安排和基礎設施配套等；研究部署低空基礎建設，建設起降場、充電站等低空活動配套設施，並展開通信網絡、航路網絡和管理等方面的技術研究及規劃。
消息補充指，工作組會在明年試飛測試前召開會議，而修訂相關法規方面，現時香港限制無人機重量不可超過25公斤，但日後重量和載貨限制或會放寬；消息又指外國就送貨無人機重量，連貨物重量可達150公斤。
另外，施政報告亦指，正與國家有關部委探討試行創新的便利措施利用無人低空運輸，方便物資跨境流動。消息稱，與內地商討，會包括未來可能出現，貨品或乘客出入境以及清關的處理。