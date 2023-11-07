成立香港國際法律人才培訓學院 林定國︰促進全球法律人員交流

律政司長林定國指，配合施政報告，律政司明年內設立專門的辦公室和專家委員會，推動成立「香港國際法律人才培訓學院」，促進亞太區以至全球法律專業人員、法官和官員的交流，並為國家提供涉外法治人才培訓，培養熟悉國際法、普通法、大陸法及國家法制等的法律人才。



50位區內法官和官員出席司法高峰會

「香港法律周2023」昨起一連五日在港舉行，將舉行多場會議和論壇，探討包括國際法律合作、調解、仲裁、粵港澳大灣區和「一帶一路」機遇等多個重要議題。當中昨早舉行的第五屆聯合國國際貿易法委員會(貿法委)亞太司法高峰會─司法會議，是由聯合國貿法委和律政司兩年一度合辦的旗艦活動。這次司法高峰會約有50位區內的法官和官員親身出席。