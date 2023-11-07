成立香港國際法律人才培訓學院 林定國︰促進全球法律人員交流

律政司長林定國指，配合施政報告，律政司明年內設立專門的辦公室和專家委員會，推動成立「香港國際法律人才培訓學院」，促進亞太區以至全球法律專業人員、法官和官員的交流，並為國家提供涉外法治人才培訓，培養熟悉國際法、普通法、大陸法及國家法制等的法律人才。
50位區內法官和官員出席司法高峰會
「香港法律周2023」昨起一連五日在港舉行，將舉行多場會議和論壇，探討包括國際法律合作、調解、仲裁、粵港澳大灣區和「一帶一路」機遇等多個重要議題。當中昨早舉行的第五屆聯合國國際貿易法委員會(貿法委)亞太司法高峰會─司法會議，是由聯合國貿法委和律政司兩年一度合辦的旗艦活動。這次司法高峰會約有50位區內的法官和官員親身出席。
林定國在活動致歡迎辭指，在「一國兩制」下，香港有「背靠祖國、聯通世界」優勢，香港會繼續擔任「超級聯繫人」和連接內地與世界的橋樑，相信透過法律周，可以展示香港獨特的角色和作用。
聯合國貿法委秘書長Anna Joubin-Bret和外交部駐港特派員公署署理特派員李永勝亦有到場，李永勝致辭指，香港是中國最開放、國際化程度最高的城市之一，法律規則融通中外、法律人才濟濟、法律服務業發達，相信在中央政府支持下，定能為促進國際經貿規則的融合發展作出貢獻。