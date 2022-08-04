或受環氧乙烷污染 食安中心籲停食兩款Häagen-Dazs雪糕

食物環境衛生署食物安全中心呼籲市民不要食用兩款法國進口的Häagen-Dazs雪糕，指有關產品可能受歐盟禁用的除害劑環氧乙烷污染。食安中心表示，業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

涉事產品分別為「Häagen-Dazs比利時朱古力雪糕」和「Häagen-Dazs曲奇呍呢嗱雪糕」，來源地為法國，進口商是General Mills Hong Kong Limited。

食安中心發言人指，接獲歐盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指該兩款Häagen-Dazs雪糕可能受歐盟禁用的除害劑環氧乙烷污染。預警系統資料顯示，受影響產品曾進口本港。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。」

基於環氧乙烷已被歐盟禁用，為審慎起見，上述進口商已按中心指示將受影響批次的產品下架及停售，並展開回收。市民如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電有關進口商熱線2280 4996。

發言人呼籲市民如購入受影響批次的產品，應停止食用。業界如持有有關批次的產品，亦應立即停止使用或出售。中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件及採取適當行動。調查仍然繼續。

Häagen-Dazs稱將立即停售及回收

Häagen-Dazs指，因應早前台灣於呍呢嗱雪糕檢驗出疑似極微量「環氧乙烷」（Ethylene Oxide），總公司徹查問題源於其中一家供應商的呍呢嗱原料，並全面展開預防性查驗，部分產品有少量批次使用受影響的原料，為致力保障顧客利益及產品食用安全，香港Häagen-Dazs將立即停售及回收相關批次的產品。

香港Häagen-Dazs已追蹤並聯絡商戶停售受影響批次的產品，而購買了受影響產品的顧客，憑已購買的完整包裝證明，即可申請退款。請致電客戶熱線2280 4996 （辦公時間︰星期一至五9:30-18:00）或電郵至[email protected] 登記安排退款。

Häagen-Dazs強調是次回收並不影響Häagen-Dazs™的其他產品，重申所有產品皆符合香港標準，顧客可安心食用。Häagen-Dazs又指，是次僅涉及其中一家供應商的原料，旗下產品絕無使用任何「環氧乙烷」，並一直嚴謹遵守各國市場的食品安全法規，致力確保產品質素及食用安全。

涉事產品資料如下：

產品名稱：Häagen-Dazs比利時朱古力雪糕

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：（i）9.46公升及（ii）100毫升

此日期前最佳：（i）2023年6月13日及（ii）2023年5月20日、2023年5月21日、2023年6月8日及2023年6月9日

進口商：General Mills Hong Kong Limited

產品名稱：Häagen-Dazs曲奇呍呢嗱雪糕

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：（i）80毫升，（ii）3 x 80毫升，（iii）100毫升，（iv）473毫升及（v）9.46公升

此日期前最佳：（i）2023年5月22日，（ii）2023年5月23日及2023年6月21日，（iii）2023年5月17日及2023年5月29日，（iv）2023年6月11日及（v）2023年5月29日及2023年5月30日

進口商：General Mills Hong Kong Limited