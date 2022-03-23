或違國安｜警破港獨武裝力量「黑武士軍團」 男格鬥教練女助理提堂

警方於本月20日在尖沙咀、沙田及馬鞍山區採取行動，當中尖沙咀一個共享活動空間拘捕2男；當中59歲男格鬥教練被控「作出一項或多項煽動意圖的作為」、管有攻擊性武器及無牌管有槍械等罪；62歲女助理則被暫控管有攻擊性武器及無牌管有槍械。行動中，檢獲一批海報；已開鋒的斧頭、劍、開山刀、弓弩、有鋼頭的箭等攻擊性武器，部分有使用過痕跡，亦在被捕人住所檢走約38萬元現金，以及詳細列明要「光復香港」、「香港人建國」等字眼的筆記等。

一名格鬥教練及助理涉嫌違反《刑事罪行條例》下「作出具煽動意圖行為」被捕。警方指，初步懷疑他們以習武為名，成立武裝力量的地下組織，煽動以武力反抗政權，推動港獨。案件昨午在西九龍裁判法院提堂。另外3男1女學員涉嫌違反限聚令被票控，警方指已掌握相當數量武館學員的身份，不排除再有人被捕。

指成立「殺鬼隊訓練班」抵抗政權

警方調查發現，被捕人士自2020年3月至今在社交平台發表多篇煽動他人以武力反抗政權的文章，組織以港獨為目標名為「黑武士軍團」的團夥；邀請網民到「集英楊武堂」練武，並成立「殺鬼隊訓練班」，目的是進行革命抵抗政權，同時亦煽動他人對抗政府的防疫政策。國家安全處高級警司李桂華昨交代案情時透露，「(文章提到)例如成立影子政府、自衛軍向共匪討債，武力革命推翻共產黨；亦這樣介紹『集英楊武堂』的『殺鬼敢死隊』訓練班——佢係咁樣介紹嘅——殺人、救人自救，成為敵人害怕的戰士，願意學習武術、武器、裝備，成為反抗力量，等待大有可為的那一天，滅魔殲共。」

李桂華稱：「他的理念是很清晰，例如他說過他如何建軍……絕對不是一種空談、不是說了就算，事實上是有些行為你看到他真是實踐中。」警方將與律政司商討對被捕人加以一些合適的罪行，包括《港區國安法》相關的罪行。

至於有多少人參與有關組織，警方未有具體交代，但強調已掌握相當數量武館學員的身份，將調查每名學員。警方派出卧底以學員身份到訓練班當日，同場另有3男1女學員，涉嫌違反限聚令，暫發出定額罰款通知書。李指，殺鬼隊訓練班確已註明以顛覆政權的目標，指學員「參加活動時都會了解下宗旨，寫到明都參加，點解呢？」