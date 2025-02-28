或關連天馬影視賣盤 黃百鳴涉內幕交易

藝人黃百鳴涉內幕交易！證監會公布，昨日在東區裁判法院對商人黃栢鳴(藝名黃百鳴)展開刑事法律程序，指其在2017年8月25日至2017年10月17日期間，就傳遞娛樂(1326，前稱天馬影視)的股份進行內幕交易。翻查資料，2017年10月天馬影視曾公布黃百鳴有意出售手上持股，估計與案件有關。

證監指，大約在2017年8月25日至2017年10月17日期間，黃百鳴涉嫌慫使或促致另一名人士進行天馬影視的股份交易，而他當時為天馬影視的主席兼控股股東，掌握了他知道屬有關天馬影視的內幕消息的消息。黃百鳴暫毋須答辯，案件押後至下月27日。