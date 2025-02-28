或關連天馬影視賣盤 黃百鳴涉內幕交易

藝人黃百鳴涉內幕交易！證監會公布，昨日在東區裁判法院對商人黃栢鳴(藝名黃百鳴)展開刑事法律程序，指其在2017年8月25日至2017年10月17日期間，就傳遞娛樂(1326，前稱天馬影視)的股份進行內幕交易。翻查資料，2017年10月天馬影視曾公布黃百鳴有意出售手上持股，估計與案件有關。
證監指，大約在2017年8月25日至2017年10月17日期間，黃百鳴涉嫌慫使或促致另一名人士進行天馬影視的股份交易，而他當時為天馬影視的主席兼控股股東，掌握了他知道屬有關天馬影視的內幕消息的消息。黃百鳴暫毋須答辯，案件押後至下月27日。
准交20萬保釋金
另外，黃百鳴獲准保釋，條件是他繳交20萬元保釋金；於所提供的住址居住，並在住所有變更前通知警方，以及在離港前24小時通知證監會。
黃百鳴及其兒子黃子恒於2009年創立天馬電影出品，及後公司在2012年10月於港交所(388)創業板上市，及至2015年1月轉往主板掛牌。在2017年8月25日，天馬影視股價單日大升4.4%，其後持續反覆向上，7個交易日累升14.4%；及至10月初天馬再見異動，並在10月17日當日大幅飆升47.1%，其後6個交易日再累計升18%。
涉案日子 天馬股價曾爆升47%
天馬影視在2017年10月18日中午公布，留意到股價交易異動，並披露黃百鳴一直與一名獨立第三方磋商有關可能出售其所持股份權益的事宜。及至當月25日天馬再披露，黃百鳴將手上58.71%的控權出售於富力地產(2777)大股東之一張力的兒子張量旗下公司，套現4.86億元。天馬股價在賣盤消息公布後再急升，3個交易日累漲16.1%。