截聽監控拘268人按年升1.2倍 逾半非目標人物

截取通訊及監察事務專員楊振權發表《2022年周年報告》，執法機關去年一共提出了1,119宗截取的書面申請，當中581宗為新申請，538宗則為續期申請，所有申請均獲小組法官批准。去年因截取或其後的進一步行動而被逮捕的訂明授權目標人物，共有91名，非目標人物則有116名，調查罪行主要包括意圖造成身體嚴重傷害而射擊、企圖射擊、傷人或打人；處理贓物罪；搶劫罪；賄賂等。 秘密監察方面分為兩類，第1類監察對侵擾目標人物的私隱程度較高，並須要小組法官授權，去年共有29宗第1類監察的書面申請，包括20宗新申請和9宗續期申請。第2類監察的授權稱為行政授權，可由申請人所屬執法機關的授權人員發出，去年有5宗第2類監察的書面申請，包括3宗新申請和2宗續期申請。因進行監察或其後的進一步行動而被逮捕的訂明授權目標人物，共有35 名，另有26名非目標人物被逮捕，調查罪行主要包括串謀詐騙、意圖販賣而將人強行帶走或禁錮、危險藥物的販運等。總結因截聽及秘密監察而被捕的人數，由2021年的124人增至去年的268人，按年升1.2倍，當中逾半並非目標人物。

去年接獲3宗審查申請 任何人懷疑自己是執法機關人員已進行的截取通訊或秘密監察行動的目標人物，可以向專員申請進行審查，以斷定所懷疑的截取通訊或秘密監察有否發生過。去年接獲的審查申請共3宗，有2宗的申請人其後並無繼續進行其申請，餘下1宗申請涉及通訊被截取的指稱，專員指由於該宗申請不屬於條例所指的例外情況，判定該宗個案的申請人不得直。 去年共有4宗異常事件出現，其中1宗個案是執法部門於調查期間截聽3名目標人物，小組法官批准截聽時施加附加條件，包括禁止相關人員接觸某些電話號碼的截聽成果。數月後，執法部門於截聽限期屆滿前兩天申請截聽續期，並獲批准，惟電腦系統在續期獲批當日，已經解封被禁的電話號碼，變相提早近40小時解封禁聽的電話號碼。專員指出檢討個案時確認有關的接近40小時內，沒有涉及禁聽電話號碼的截聽成果。

截取通訊及監察事務專員楊振權