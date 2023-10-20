截聽監控拘268人按年升1.2倍 逾半非目標人物

因截聽及秘密監察而被捕的人數，按年倍增。(資料圖片)

執法機關人員有時會採用截聽監控，以取得和案件有關的情報。通訊及監察事務專員昨發表《2022年周年報告》，指執法機關去年共提出了1,119宗截取的書面申請，當中581宗為新申請，538宗則為續期申請，所有申請均獲小組法官批准；因截聽及秘密監察而被捕的人數，由2021年的124人增至去年的268人，按年升1.2倍，當中逾半並非目標人物。

秘密監察分為兩類，第1類監察對侵擾目標人物的私隱程度較高，並須要小組法官授權，而去年共有29宗第1類監察的書面申請，包括20宗新申請和9宗續期申請。而第2類監察的授權稱為行政授權，可由申請人所屬執法機關的授權人員發出，去年有5宗第2類監察的書面申請，包括3宗新申請和2宗續期申請；兩類監察最長可進行90日。

任何人懷疑自己是截取通訊或秘密監察行動的目標人物，可以向專員申請進行審查，以斷定所懷疑的截取通訊或秘密監察有否發生過。執法機關人員表示，去年接獲的審查申請共3宗，有2宗的申請人其後並無繼續進行其申請，餘下1宗申請涉及通訊被截取的指稱，由於該宗申請不屬於條例所指的例外情況，判定申請人不得直。

另外，去年共有4宗異常事件出現。其中1宗是執法部門於調查期間截聽3名目標人物，小組法官批准截聽時施加附加條件，包括禁止相關人員接觸某些電話號碼的截聽成果。數月後，執法部門於截聽限期屆滿前兩天申請截聽續期，並獲批准，惟電腦系統在續期獲批當日，已經解封被禁的電話號碼，變相提早近40小時解封禁聽的電話號碼。