戰勝疫情｜六宗教悼8千新冠亡魂 林鄭：深切哀悼逝者

本港第五波疫情下，昨公布再添87名新冠亡魂，今波疫情累計離世患者多達8,136人。周一宣布不角逐連任的特首林鄭月娥，藉著昨日清明節代表特區政府深切哀悼離世的新冠患者，並向逝者親友致以最深切慰問。本港6個宗教的代表亦製作短片悼念離世患者，並向市民送上祝福和鼓勵。 行政長官林鄭月娥昨透過政府新聞處發文，代表特區政府向離世的新冠患者表示深切哀悼，並向逝者親友致以最深切慰問。她表示，過去3個月，香港經歷了新冠疫情爆發以來最嚴峻的局面，為市民帶來了焦慮和失去親人的傷痛；強調特區政府定必繼續竭盡所能，與社會各界攜手合作，用好中央大力支援，盡快穩控疫情。 林鄭月娥指，政府已將抗疫重點放在「三減」、「三重」、「一優先」，即全力減少死亡、減少重症、減少感染；處理一些重點人群、重點場所、重點機構；而且以長者為優先。

由立法會議員、牧師管浩鳴發起「香港社福界聯合抗疫大行動」，則組織本港6個宗教，包括佛教、道教、基督教、天主教、伊斯蘭教和孔教，製作「悼亡慰生儀禮」短片並上載至社交平台，希望染疫的離世者得到安息，離苦得樂，並盼生者節哀並得安慰，患病者和廣大市民得到祝福和鼓勵，加添信心和力量戰勝疫情。 其中佛教界舉行線上超度法會追悼逝者，香港佛教聯合會會長寬運法師表示，知道不少朋友在疫情下失去至親，「作為亡者的親人，你們的哀傷、對親人的懷念，我們感同身受，超薦他們，願他們離苦得樂。」 基督教亦舉行追思禮，並為亡者頌唱詩歌。基督教協進會主席王家輝指，對於數千個被奪去的生命，「這些不是冷冰冰的數字，對許多家庭而言，是失去了他們的至親，是無可挽回的傷痛。」他指，無論是生或死，都要有尊嚴，冀向逝者家屬表達慰問與關懷。 天主教則以彌撒悼念亡者，香港教區主教周守仁表示，當前現實提醒大家要珍惜身邊家人、朋友，並把握機會多溝通、分享，甚至修和，「因為人的生命確是如斯脆弱、無常。」他建議大眾關顧生活面對艱辛、掙扎，以及情緒受困擾的人，除了騰出時間聆聽，亦可提供物質支援。 聶德權赴浩園悼殉職公務員 公務員事務局長聶德權昨亦在社交平台發文，除同為新冠的離世市民致以深切哀悼和向其家屬致以慰問，並提及曾於清明節前夕代表特區政府到浩園，悼念水警總督察林婉儀、社署副署長林嘉泰等因公殉職的公務員，以及向十年前馬尼拉人質事件中喪生的逝者獻花致意。