簡約公屋｜戴尚誠料首批居民可獲全數輪候傳統公屋

房屋局副局長戴尚誠說，第一期簡約公屋本月24日起接受申請，兩個項目分別位於元朗攸壆路及牛頭角彩興路，合共提供約4400個單位。當局會陸續將申請表格郵寄給所有合資格者、即在公屋輪候冊已輪候3年或以上的人士，約有85000人合資格申請。

戴尚誠一個電台節目表示，申請簡約公屋設有「計分制」，因應申請人居於不適切居所的環境、家庭狀況和身體狀況，給予不同分數。申請人亦可揀選「新界/擴展市區」或「市區」，如只揀「新界/擴展市區」可獲加30分，兩者皆選可獲加15分，只揀「市區」則沒有分加。

至於租金方面，是參考傳統公屋租金的九折作計算，其中元朗攸壆路項目的1至2人單位月租740元；3至4人單位月租1420元；牛頭角彩興路項目，1至2人單位月租1110元；3至4人單位月租2140元，他認為租金是相當便宜。

至於居民日後能否銜接到傳統公屋，戴尚誠預計簡約公屋使用期5年，部分項目如未有長遠發展用途可以使用多一點時間，預料第一批入住簡約公屋的居民，日後可以全數輪候到傳統公屋。每個項目會有配套設施，包括有商店或自助式洗衣店，有社區服務，如老人和兒童服務等，房屋局亦已聯絡教育局，知道兩區的校網有足夠學位。