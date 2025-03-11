戶戶送撤出香港 外賣叫到下月7日 客戶送遞員過戶Foodpanda 學者：汰弱留強助市場成長

港人叫外賣平台將少一個！戶戶送(Deliveroo)昨突宣布將撤出香港市場，部分資產由另一外賣平台Foodpanda接手；戶戶送平台將運作至下月7日，而多間門市昨已無營業。現有客戶、送遞員及部分商戶將導向至Foodpanda平台。戶戶送解釋香港市場盈利率為負數，且對國際市場總交易額有負面影響，不符合股東的最大利益。有飲食界認為，外賣平台生意受港人北上和堂食恢復夾擊，料外賣生意持續萎縮。有學者分析「死因」或與利息成本和網上平台維護費有關。



來自英國、登陸香港9年多的戶戶送，昨午突然發新聞稿，宣布將撤出香港市場，出售部分資產予Foodpanda，並已啟動清盤程序，戶戶送香港平台將運行至下月7日。昨登入戶戶送手機應用程式，已見將結束香港業務的公告，並顯示Foodpanda吉祥物熊貓，通知客戶已經與Foodpanda合作，並提醒在限期前使用禮品卡及帳戶餘額。戶戶送外賣平台運作至下月7日，而旗下多區「戶戶超市」門市昨已停業，未見有職員工作；其中於中環分店門外貼出一張清盤告示，指已提名「Kroll」的Cosimo Borrelli和Jocelyn Chi作為清盤人。 戶戶送：曾考慮過多個方案 就撤出香港市場決定，戶戶送解釋，香港市場去年佔集團全球的總交易額5%，對國際市場(英國及愛爾蘭外)的總交易額有5個百分點的負面影響；香港市場經調整的未計利息、稅項、折舊及攤銷前之盈利率(EBITDA)仍是負數；市場特有的多項因素讓董事局考慮過多個方案，但基於對資本投放的嚴謹要求，最後認為繼續於香港營運不符合股東的最大利益。

Foodpanda母企指交易反映持續投資香港 Foodpanda則發稿指，其母企Delivery Hero已與戶戶送簽署並達成協議，把戶戶送現時客戶和送遞員，導向至Foodpanda平台，部分餐廳及生活百貨商戶亦將會進駐Foodpanda。Foodpanda續稱，登陸香港逾10年，此次交易為母公司Delivery Hero對香港市場的持續投資。 學者：整合有利Foodpanda鬥KeeTa 恒大市場學系助理教授鄺家麒接受本報訪問時分析，戶戶送的「經調整的盈利率」(adjusted EBITDA)為負數，反映經營香港市場是非常微利，若達不到一定的規模，即使做到每單外賣都能維持到盈利，但計及折舊和攤銷等固定成本，便容易落得無利可圖的困境。他續指，此情況或由多項因素所致，如網上平台、數據庫日常維護因科技產品周期加快而變頻密，令折舊費用上升；另外，戶戶送9年前進軍香港，一般而言，品牌想打響名堂須花費大筆資金。鄺家麒估計，戶戶送有就此借貸，相關貸款或未攤平，加上美息未見進一步減息，令利息成本很大，且隨各外賣平台競爭日趨激烈，宣傳及提供優惠支出亦會增加。 鄺家麒認為，Foodpanda購入戶戶送部分資產屬雙贏，「一邊可以擴展規模，另一邊有個機會離場」，消費者雖少一個選擇，但從市場發展而言卻是有益的，「汰弱留強可令市場成長，變得更有效率。」他又強調香港外賣市場雖小，但仍「有得做」，惟平台要努力擴大貨品種類吸客，而兩平台的整合亦有助Foodpanda日後與美團外賣平台KeeTa競爭。翻查資料，來自德國的Foodpanda於2014年進軍香港，英國起家的Deliveroo隨後於2015年登陸；Uber Eats於2016年登場、2021年底退場；2023年中KeeTa搶攻本港市場。

黃家和

送遞員憂收入減少 黃家和：外出用餐續增加 戶戶送將撤出香港，對消費者、車手及小商戶均有影響。其中送遞員黃小姐兩年前有為戶戶送工作，她指戶戶送不時要車手跨區送餐，「推得幾次就無得再推」非常不便；但她對少了一個提供工作的平台感可惜。她又擔心，戶戶送消失後KeeTa會一家獨大，雖可自選工作區域，但該平台單點都送餐，「張單好細，得十幾蚊」，變相減少收入。香港餐飲聯業協會會長黃家和接受本報訪問指，除北上消費風氣致外賣平台生意困難外，香港人亦因盛事活動增加而多了外出用膳，今年頭市面餐廳堂食按年升10%，並相信本港外賣生意雖會持續萎縮。他又稱，外賣平台須擴大貨品種類生存，但戶戶送近年來在此方面非常被動。