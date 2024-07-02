戶戶送調查：68%外賣員指茶餐廳是早餐首選　56%指飲品尤其珍珠奶茶是午後提神首選

戶戶送今日公布一項調查，以外賣員角度出發，觀察本地飲食業消費者習慣變遷。有68%外賣員表示茶餐廳是顧客的早餐首選，同時有 67%指茶餐廳為港人下午茶熱門選擇。

調查在今年5月進行，訪問了近1,200名外賣員。根據外賣員所指，最受歡迎的茶餐廳包括龍城冰室、牛奶冰室和羅麥記。午飯過後，56%的外賣員指飲品成為大家午後的提神選擇，當中尤其以珍珠奶茶為大家的熱門選擇，春水堂、迷客夏和天仁茗茶都是香港人的首選。