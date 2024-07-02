戶戶送調查：68%外賣員指茶餐廳為早餐首選　港人午後提神首選竟係佢！

戶戶送今日公布一項調查，以外賣員角度出發，觀察本地飲食業消費者習慣變遷。有68%外賣員表示茶餐廳是顧客的早餐首選，同時有 67%指茶餐廳為港人下午茶熱門選擇。
調查在今年5月進行，訪問了近1,200名外賣員。根據外賣員所指，最受歡迎的茶餐廳包括龍城冰室、牛奶冰室和羅麥記。午飯過後，56%的外賣員指飲品成為大家午後的提神選擇，當中尤其以珍珠奶茶為大家的熱門選擇，春水堂、迷客夏和天仁茗茶都是香港人的首選。
60%外賣員表示港人偏愛傳統糖水
說到晚餐後的糖水時段，60%的外賣員表示香港人偏愛傳統糖水，其中以金滿堂甜品、SOYmart by豆乳狂人和地茂館甜品最受歡迎。而在宵夜時段，39%的外賣員認為炸雞是「夜貓」的宵夜熱門選擇，當中以Goobne Chicken、肯德基、李家最受歡迎。另一方面，結果顯示45%的外賣員注意到港人漸趨健康的飲食習慣，其中，Healthy Chicken、Knead、Subway HK為健康飲食的熱門選擇。
外賣服務正重塑香港飲食業，有73%的外賣員認為外賣服務為顧客帶來更多餐廳選擇，有67%的外賣員同意這些服務帶來更多便利。近一半(48%)的外賣員認同送餐平台能鼓勵餐廳提供更多折扣和優惠，惠及顧客並吸引更多顧客光顧。此外，44%的外賣員認為外賣平台有助於推廣精品餐廳小店，將其介紹予更廣泛的客戶群。
戶戶送香港區總經理 Nick Price 表示，公司致力於本地飲食業的變革中擔當領導角色，並肯定外賣員在每次送餐中所扮演的重要角色。他展望未來，公司將堅守價值，積極與不同持份者合作，在不斷變化的市場中抓住每一個機遇。