房協七折推觀塘粉嶺資助房 最平230萬 家有長者家有初生優先 預留四成

房協宣布推出兩個資助出售房屋項目，分別是觀塘安達臣道的「峻然」，和粉嶺馬會道的「聚然」，合共提供1,604個單位。兩個項目將以市價七折發售，售價230.7萬至636.7萬元，下周二起接受申請，預計2027年落成，並於今年6月抽籤，第四季揀樓。今期項目亦首次引入「家有長者」和「家有初生」優先選樓安排，將預留四成單位予合資格家庭申請。 攝影：鍾式明

位於觀塘安達臣道的「峻然」，是繼「朗然」後，房協於同區推出的另一資助出售房屋項目，峻然提供960個單位，實用面積介乎302至664方呎。粉嶺的「聚然」則是房協首個坐落北部都會區的資助出售房屋項目，提供644個單位，實用面積介乎302至616方呎。兩個項目的預計關鍵日期均為2027年9月30日。 兩房單位佔八成 峻然廚廁為預製組件 戶型方面，兩個項目均提供一房至三房戶型，兩房單位均佔項目總數約八成，而兩房單位有開放式廚房和梗廚供選擇。單位設有露台，配備標準裝修、廚櫃和煮食爐等家電。近日有居屋業主因單位「開門見廁」而欲改動間格，卻因單位使用預製廚廁組件而未能改動。房協今次推售的兩個項目，「峻然」的浴室及梗廚是預製組件，售樓書已列明相關情況，「聚然」則無使用預製組件。

房協物業發展及市場事務總監高雪瑩表示，兩個項目的售價約是市價七折，定價是參考房委會近期的居屋折扣率。其中「峻然」售價則介乎249.7萬至636.7萬元，呎價介乎8,084元至9,669元，平均呎價8,960元；「聚然」售價介乎230.7萬至547.1萬元，呎價為7,582至8,881元，平均呎價為8,260元。於2023年推出、觀塘安達臣道的「朗然」仍未開始揀樓，被問到在揀樓前開價，會否擔心影響「峻然」銷情，高雪瑩指，房協每個項目均有不同特色，相信申請者會因應自己情況作考慮。 綠白表按四六比 單位分配方面，四成單位將預留給「家有長者」和「家有初生」的合資格家庭申請。申請資格與居屋計劃相若，公屋租戶可循「綠表」申請，不設入息和資產上限，非公屋租戶可循「白表」申請，其中綠白表比例為四六比。早前房委會通過下期居屋銷售的綠白表比例調整至五五比，高雪瑩指，房協會在下一期項目出售時再作參考。兩個項目將於下月1日至14日接受申請，申請費用290元，預計今年6月抽籤，第四季開始揀樓。