房協下年度逾8000單位出租出售 安達臣道 馬會道1.6萬單位下月底開售

房協主席凌嘉勤表示，來年預計推出逾8,000個單位出租或出售，屬歷來最多，包括七成用作資助出售房屋，另三成作專用安置屋邨及屋邨重建的安置項目等。位於安達臣道及粉嶺馬會道的資助出售項目，將提供約1600個單位，預料3月底推出，現時未有定價。

對於房協去年推售的安達臣道項目朗然，仍未完成揀樓程序，凌嘉勤說不擔心朗然銷情，因市民對住屋有剛性需求；又透露房協目前規劃及興建有超過20個項目，未來5年提供1.7萬個單位。

房協行政總裁兼執行總幹事陳欽勉表示，房協去年從銀團貨款中獲得120億，加上去年底出售出售非核心商業項目，獲得逾13億元；以及洪水橋的專用安置屋邨「樂翹軒I」出售，目前財政穩健，預計有盈餘。