房協下年度逾8000單位出租出售 安達臣道 馬會道1.6萬單位下月底開售

房協主席凌嘉勤表示，來年預計推出逾8,000個單位出租或出售，屬歷來最多，包括七成用作資助出售房屋，另三成作專用安置屋邨及屋邨重建的安置項目等。位於安達臣道及粉嶺馬會道的資助出售項目，將提供約1600個單位，預料3月底推出，現時未有定價。
對於房協去年推售的安達臣道項目朗然，仍未完成揀樓程序，凌嘉勤說不擔心朗然銷情，因市民對住屋有剛性需求；又透露房協目前規劃及興建有超過20個項目，未來5年提供1.7萬個單位。
房協行政總裁兼執行總幹事陳欽勉表示，房協去年從銀團貨款中獲得120億，加上去年底出售出售非核心商業項目，獲得逾13億元；以及洪水橋的專用安置屋邨「樂翹軒I」出售，目前財政穩健，預計有盈餘。
就近年社會更關注公屋被濫用，房協自2018年起實施富戶政策，以現時3萬伙出租屋邨計算，約15%租戶受富戶政策規管，未來會加快把富戶政策擴展至全部出租屋邨，並會盡快訂立時間表。凌嘉勤表示，房協至今已收回逾140個單位，單位數目較兩幢乙明邨「松悅樓」多。
房協將於4月1日推出舉報濫用公屋獎勵計劃，成功舉報者可獲發3,000元獎金。房協指，去年有400個舉報個案，料獎勵計劃後數字再微升。亦會研究以科技打擊濫用公屋，例如與初創合作，從資料庫中偵測車型，了解住戶擁有的是否屬高價值車輛。