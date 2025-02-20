房協下年度逾8000單位出租出售 盡快擴展富戶政策至全部屋邨

房協今日(20日)舉行新春傳媒午宴，並展望未來的工作。房協主席凌嘉勤表示，來年預計有逾8,000個單位出租或出售，包括資助出售房屋、專用安置屋邨及屋邨重建的安置項目等，屬歷來最多；當中包括資助出售房屋、專用安置屋邨和屋邨重建的安置項目等，其中5,000個為推售單位，資助出售項目佔七成，專用安置屋邨佔三成。
其中位於安達臣道及粉嶺馬會道的資助出售項目，將提供約1600個單位，預料3月底推出，現時未有定價。對於房協去年推售的安達臣道項目朗然，仍未完成揀樓程序，凌嘉勤說不擔心有朗然的準買家，因為市況而放棄揀樓，轉而購買新推出的項目，因市民對住屋有剛性需求。房協目前規劃及興建中的項目超過20個，包括在未來5年提供17,000個單位。
房協行政總裁兼執行總幹事陳欽勉表示，房協去年從銀團貨款中獲得120億，加上去年底出售出售非核心商業項目，獲得逾13億；加上洪水橋的專用安置屋邨「樂翹軒I」出售，現時房協的財政穩健，預計將有盈餘。
他表示，房協長遠希望透過向機構投資者發債，令房協有長遠的融資支持，房協主要工作是回應及配合政府房屋政策，亦有穩定財政收入，相信有一定吸引力。至於發債規模，或多於早前的銀團貸款額，主要視乎未來的建屋量開支。
去年接400宗濫用公屋舉報
此外，房協自2018年起實施富戶政策，以現時三萬伙出租屋邨計算，約15%租戶受富戶政策規管。凌嘉勤表示，房協至今已收回140多個單位，數目比兩幢乙明邨「松悅樓」更多。房協總監(物業管理)潘源舫表示，未來會加快把富戶政策擴展至全部出租屋邨，並會盡快訂立時間表。另外，房協將於4月1日推出舉報濫用公屋獎勵計劃，成功舉報者可獲發3,000元獎金。潘源舫指，2023年的舉報數字未及100個，惟至去年已增至400個，料獎勵計劃推出後，舉報數字輕微上升。他又指，濫用公屋方面，近八成屬丟空單位，例如住戶被追債等。
他又指，會研究以科技打擊濫用公屋，例如與初創合作，從資料庫中偵測車型，了解住戶的車輛是否屬高價值的車輛。就公屋富戶方面，他指目前有5伙租戶需繳交倍半租，未來會留意是否有漏網之魚。
另外，房協將會在啟德推出首個以跨代共融為主題的商場「啟點」，料2027年初開幕。凌嘉勤指，商場面積30萬平台呎，會從空間設計、活動及選擇商戶方面，每層均設不同主題，配合老中青三代都合適的商場，例如加入跨代適合使用的設施及活動。房協指，屆時會有社企進駐，並預留空間舉辦活動；商場定位配合民生需要，屬跨代生活圈的旗艦商場，具有吸引力。