房協下年度逾8000單位出租出售 盡快擴展富戶政策至全部屋邨

房協今日(20日)舉行新春傳媒午宴，並展望未來的工作。房協主席凌嘉勤表示，來年預計有逾8,000個單位出租或出售，包括資助出售房屋、專用安置屋邨及屋邨重建的安置項目等，屬歷來最多；當中包括資助出售房屋、專用安置屋邨和屋邨重建的安置項目等，其中5,000個為推售單位，資助出售項目佔七成，專用安置屋邨佔三成。

其中位於安達臣道及粉嶺馬會道的資助出售項目，將提供約1600個單位，預料3月底推出，現時未有定價。對於房協去年推售的安達臣道項目朗然，仍未完成揀樓程序，凌嘉勤說不擔心有朗然的準買家，因為市況而放棄揀樓，轉而購買新推出的項目，因市民對住屋有剛性需求。房協目前規劃及興建中的項目超過20個，包括在未來5年提供17,000個單位。

房協行政總裁兼執行總幹事陳欽勉表示，房協去年從銀團貨款中獲得120億，加上去年底出售出售非核心商業項目，獲得逾13億；加上洪水橋的專用安置屋邨「樂翹軒I」出售，現時房協的財政穩健，預計將有盈餘。

他表示，房協長遠希望透過向機構投資者發債，令房協有長遠的融資支持，房協主要工作是回應及配合政府房屋政策，亦有穩定財政收入，相信有一定吸引力。至於發債規模，或多於早前的銀團貸款額，主要視乎未來的建屋量開支。