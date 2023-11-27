房協下月推10項措施打擊濫用公屋　非持續3個月居住視作濫用

房協即將推出10項措施打擊濫用公屋，圖為轄下的乙明邨。(資料圖片／鍾式明攝)

公屋資源供不應求，房協今日(27日)表示將分三階段實施10項打擊濫用公屋措施，下月1日起生效，違者5年內不能再申請公屋；而改良後的富戶政策措施將於明年4月1日起實施，購入香港住宅物業須主動申報，擁有香港住宅物業就必須遷出單位，並正與地政總署安排查冊，以主動查核租戶是否擁有香港住宅物業。

與地政總署商討用物業查冊系統

房協推出的10項措施，包括若丟空或非經常持續居住於單位，會被視為濫用公屋，下月起「非經常持續居住」的定義將修訂為3個月。而因為未符合「轉換戶主政策」或在「富戶政策」下須遷出單位的租戶，向房協申請「定期暫准居住證」的暫居期上限，將由12個月縮短至4個月。