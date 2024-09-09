房協主席陳家樂卸任 稱財政穩健 未來5年逾1.7萬單位落成

自2018年擔任的房協主席陳家樂卸任在即，回顧6年來的工作生涯，他直言面對不少挑戰，包括2019年社會事件及3年疫情。他慶幸各個項目在困難中順利落成。陳家樂表示，房協正規劃和發展的項目逾20個，未來5年落成的項目將提供逾1.7萬個資助房屋單位。財政方面，房協正安排銀團貸款及出售部分非核心投資物業，形容「未來5年無問題」。 陳家樂日前在傳媒茶敘分享上任6年的點滴。他表示，雖任內面對很大的挑戰，但喜見幾年的努力漸見成果。他舉例，長者安居樂項目「豐頤居」租出逾九成單位；洪水橋專用安置屋邨1A期的資助出售房屋「樂翹軒I」已售出四成單位，今年入伙在即。位於安達臣道的資助出售房屋「朗然」超額認購近30倍，今個月內將向合資格申請者通知最新消息。

陳家樂指，房協「肯嘗試、敢創新」，在工程方面，房協近年便採用了很多新科技，冀提升質量和安全等。他又指，房協近年更將「居家安老」的目標延伸至跨代共融。除明華大廈重建及粉嶺百和路項目外，於2026年落成、位於啟德1E1項目的旗艦商場亦會引入跨代共融的配套和設施。 項目方面，他指，目前正規劃和發展的項目逾20個，預計未來5年落成的項目，提供逾1.7萬個資助房屋單位。 出售非核心投資物業會視乎市況 財政方面，陳家樂表示，數年前已規劃人力資源和財務，房協目前財政穩健，「錄得正數」。他表示，房協正安排銀團貨款，及籌備出售部分非核心投資物業。就前者，陳家樂指「安排得八八九九」；至於後者，他稱會有獨立估價，亦會看緊經濟狀況，「唔會話樓市唔好就咩價都賣」。他指，現時房協項目多，未來亦有新商場落成，有租金收入，強調未來5年的現金流不成問題。

目前政府大力打擊濫用公屋，陳家樂指支持政府方向，雖房協只能在新屋邨作資產申報，但會跟隨房委會的富戶政策。市況不好，工程項目減少，不少建築工程公司陷困境。保華建業日前傳財困，房協目前亦有項目由保華負責，陳家樂指，會密切留意地盤的進度，目前如常進行。 本身是律師的陳家樂，曾任房協委員，亦曾加入市建局及城規會。他形容，自己在房屋土地範疇當了二十多年「義工」。對於會否再擔任公職，他笑稱希望日後享受慢活的生活，多看書與電影，並和朋友見面。