房協以銀團貸款及出售散舖填補資金缺口

房協現時共有25個項目正在規劃或興建中，預計未來5年提供超過1.7萬個住宅單位。房協表示，為確保有穩建的現金流，已初步接觸不同銀行進行銀團貸款；此外，又計劃出售部分非核心投資物業，包括早年的物業發展的散舖，首批商舖預計今年內推售。

房協今日舉辦新春傳媒午宴，房協主席陳家樂表示，目前房協共有25個項目正在規劃及興建，預計末來五年將會提供逾1.7萬個住宅單位。為了應對未來或會出現的資金短缺，房協會與銀行商討進行銀團貸款，而銀行的初步反應都是正面和積極，料今年內有定案。

不會出售 出租屋邨商舖或 停車場

此外，房協亦計劃出售部分非核心投資物業。陳家樂表示，計劃出售的物業是房協早年的發展物業的散舖，分布於不同舊區，但不包括出租屋邨的商舖或停車場。他表示，這些散舖維修成本高，租金回報「已到一個點」，是時候轉換，而碰巧房協需要現金周轉，故選擇出售部分散舖。他指，已成立了相關的工作小組，將委託不同專業人士開始相關工作，預計首批商舖在今年內推售。