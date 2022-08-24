房協出租屋邨10月起加租2%　寬免首年加租金額

香港房屋協會由10月1日起加租2%。房協今日宣布2022年至2024年，房協轄下出租屋邨的新租金安排以及紓緩措施。經平衡營運成本及考慮租戶負擔能力後，房協轄下20個出租屋邨的租金水平將於今年10月1日起上調2%，新租金會維持至2024年9月30日。關注到新冠疫情對社會經濟及租戶帶來的影響，房協決定在今年10月1日至2023年9月30日，寬免租戶每月因租金調整而須繳付的額外金額。

租戶將每月平均多繳 48 元租金

房協是自負盈虧的非牟利機構，轄下出租屋邨的營運賬目獨立於其他業務，並按其既定的機制每兩年檢討租金一次，以屋邨營運成本為其中考慮因素，包括日常運作及租務管理等經常性開支，以及大型改善工程和維修保養的支出。房協同時會考慮租戶的負擔能力。經是次調整後，房協屋邨租戶將每月平均多繳 48 元租金。有關安排已平衡居民的負擔能力及房協屋邨營運的持續發展。

另外，房協設有「租金援助計劃」，有短暫財政困難的合資格租戶可獲減免25%或一半租金。房協預計出租屋邨的營運賬目將持續錄得虧損，過去兩年的屋邨營運開支增加了超過6%，而面對屋邨老化情況，房協亦不斷優化屋邨設施，於上一個年度斥資約一億元進行改善工程。今次的新租金安排連同首12個月寬免租戶繳付調整後的額外金額，預計未來兩年，每年平均的營運虧損將達9,800萬元。

議員：目前經濟加租超過通脹並不合理

立法會議員楊永杰認為房協是次加租遠高於房委會1.17%的加幅，惟目前香港經濟未有明顯起色，最新失業率只是微跌至4.7%，仍然有近18萬人無工開，基層市民亦面對開工不足的問題，而且本港7月通脹率錄得1.9%，批評房協不理民間疫苦，在目前經濟環境下加租超過通脹並不合理。

他建議房協檢視租金調整機制，宜考慮香港經濟環境短期波動或逆轉，不應一刀切以方程式來決定加租，例如目前經濟不明朗，房協應凍結未來兩年的租金，就算堅持要加租，加幅亦應與房委會看齊，減輕租戶的經濟負擔。