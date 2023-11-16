房協安達臣道新盤「朗然」422伙本月推出　最細面積303呎明年抽籤

繼房委會推售逾9,000伙新居屋後，房協事隔6年再推出位於秀茂坪安達臣道的資助出售房屋「朗然」，共提供422伙，面積介乎303呎至658呎，當中兩房單位佔八成，將於本月公布價單並接受申請，預計明年首季抽籤、第二季選樓，最快2025年年底入伙。縱然樓市回落，房協總經理(銷售及市場事務)柯靄邦對銷情感到樂觀，並預告2025至2028年有近6,000伙資助屋落成，未來數年每年皆會推出新盤。
新盤設一至三房單位
房協自2017年推售將軍澳「翠嶺峰」及屯門「翠鳴臺」後，便再無推售資助出售房屋。房協本月將推出422伙資助出售房屋「朗然」，項目位於安達臣道R2-3用地，單位面積介乎303呎至658呎，包括一房至三房單位，當中兩房單位佔八成。項目共有兩座大廈，分別高14層，當中住宅佔12層，其餘為地下大堂和會所設施，每層分別有17和19個單位，但會分成東西翼，每翼有8至9伙。「朗然」的示範單位和價單將於本月開放和公布，預計明年首季抽籤、第二季選樓，最快2025年年底入伙。
房協資助出售房屋折扣率近年會跟隨房委會居屋釐定，但政府於2018年修改居屋定價機制，當年居屋即由原來市價七折改至五二折出售，而「居屋2023」按市價62折出售。被問及房協會否跟隨房委會折扣率時，柯靄邦表示，房協會參考房委會居屋的折扣率，但強調機制上毋須跟隨，並稱折扣率和申請配額等銷售詳情將於下周推出價單時一併公布。不過，房協資助出售房屋的申請資格則與房委會居屋一樣，即家庭入息上限為6.2萬元，一人申請者入息上限為3.1萬元。
2025年起有近6000伙資助屋落成
對於樓市下跌會否影響銷情，柯靄邦承認現時樓市不太理想，但稱資助出售房屋市場與私樓市場不同，私樓市場有投資者，有較多考慮，較為複雜，但資助房屋市場只有用家，「香港人觀念係想置業」，估計即使申請者減少，申請數量仍然較大，故對銷情感到樂觀。
他又表示，房協於2025至2028年將有近6,000伙資助房屋單位落成，除了本月即將推出的安達臣道「朗然」外，亦有兩個毗鄰「朗然」的安達臣道項目(R2-2及R2-4用地)，以及啟德2B區1號用地，以及粉嶺馬會道和元朗元龍街，其中除元朗元龍街項目正在規劃中，其餘5個項目已經動工。他預告，房協未來數年將會每年推出新的資助出售房屋項目，現時估計明年最大機會推出粉嶺馬會道或安達臣道項目，但強調房協在正式推售前才會選定1至2個項目推出。
未正面回應會否推鼓勵生育安排
就房委會推出「家有初生優先選樓計劃」鼓勵生育，房協會否推出鼓勵生育的安排，柯靄邦未有正面回應，但指房協銷售安排與房委會有所不同。至於房委會延長居屋按揭貸款保證期至50年，柯靄邦指，房協現時提供的九成銀行按揭保證期有效，會維持現有安排。
房協表示，「朗然」的「朗」字代表清澈明亮和晴朗，寓意置身周邊山巒景觀朗然入目，英文名稱為Hemma Amber，前者在瑞典語中象徵幸福的家，而「Amber」解作琥珀，代表高貴、快樂與長壽，亦是一種礦物，與安達臣道石礦場的歷史呼應。柯靄邦又指，「朗然」引入瑞典北歐式「Lagom」主題，意即簡約平衡的生活概念，與房協房屋「實而不華」、「剛剛好」的中庸之道脗合。