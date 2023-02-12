房協安達臣道資助房屋項目　1400單位預計延後一年落成

秀茂坪安達臣道一個房協資助出售房屋項目地盤，去年9月發生天秤倒塌意外，釀成3死6傷。工地其後移除所有天秤，惟至今仍未重置，房屋局表示，項目約1,400個資助出售單位的完工日期，將由2024/25修訂至2025/26年。

預計延誤不影響5年整體公屋落成量

政府在去年《施政報告》和《長遠房屋策略》周年進度報告公布，已覓得足夠土地興建約36萬個公營房屋單位，滿足未來10年約30.1萬個公營房屋單位的需求。房屋局發言人回覆本報查詢指，涉事安達臣道項目只佔未來36萬個單位供應的很小部分，預計項目延誤不會影響未來5年的整體公營房屋落成量。

當局續說，未來5年傳統公營房屋的建屋量，預計會增至約12.8萬個單位，政府會持續監察各項目公營房屋進度，使這些項目能盡快落成。另外，當局指公營房屋供應在提速、提效、提量的同時，亦必須注意確保地盤安全，重申地盤安全至為重要，承建商必須為其僱員提供安全的工作環境。

房協會繼續檢視工程進度

房協回應指，安達臣道石礦場R2-2號地盤於去年9月7日發生事故當日，已即時停止所有天秤相關工作。就地盤內原有的3個天秤，承建商精進建築有限公司去年11月至12月已先後收到勞工處發出的「撤銷暫時停工通知書」。目前，承建商已全數移除3個原有天秤，其他工作則如常進行。房協會繼續檢視工程進度，以及作出適當安排。