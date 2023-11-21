房協安達臣道「朗然」倘六二折出售　或與居屋「三安」呎價相若

剛截止申請的居屋2023共推售觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑和安麗苑三個項目，按市價六二折定價，呎價介乎7,030至7,370元不等。參考九龍區的中原城市分區領先指數，上月樓價較居屋定價的3月已下跌11%，而參考同年於推售、位處同區的房協綠怡雅苑和居屋嘉順苑定價相差12.7%，推算若房協資助出售房屋「朗然」同以市價六二折發售，呎價或與安達臣道居屋相若。
房委會今年推出三個觀塘安達臣道項目安楹苑、安樺苑和安麗苑，合共涉約3,500伙，參考截至今年3月底鄰近的私人和資助出售房屋項目的成交，並按樓齡、位置、設計和設施等差異調整 而定價。房協推出毗鄰3個居屋項目的資助出售房屋「朗然」，涉及422伙，即將公佈價單，按最新市價提供折扣計價。
房協資助出售房屋質素高於房委會居屋市值較高
參考安達臣道三個居屋項目的平均呎價為7,030至7,370元，以居屋按市價六二折定價計算，房委會估算項目的市值為11,339至11,887元。參考九龍區的中原城市分區領先指數，至今年10月底的樓價較3月底下跌約11%，意味相關的項目市價已減至10,092至10,579元。不過，房協資助出售房屋樓盤質素因高於房委會居屋而市值較高，參考2016年聯合接受申請、同位於沙田區的房協沙田小瀝源綠怡雅苑和房委會居屋大圍嘉順苑定價，兩項目同以市價七折計價，綠怡雅苑和嘉順苑的平均呎價分別為約7,700元和6,828元，即前者高於後者12.7%。
如不考慮選址差異，假定房協資助出售房屋的設計和配套反映的市值高於居屋12.7%，可粗略地推算出「朗然」的市價約為11,374至11,923元，幾乎與房委會居屋3月時估值一樣。換言之，如果「朗然」同樣以市價六二折定價，推算的平均呎價為7,052至7,392元，估計呎價有機會與居屋售價相若。
房委會及房協今年推出項目
負責機構／項目／單位數目／單位面積／售價／平均呎價／入伙時間
房協／朗然／422伙／303呎至658呎／--／--／最快2025年底
房委會／安楹苑／1140伙／282至478呎／171萬至394萬元／7,370元／2025年7月31日
房委會／安樺苑／990伙／296至495呎／181萬至377萬元／7,030元／2025年8月31日
房委會／安麗苑／1380伙／278至497呎／169萬至376萬元／7,260元／2025年8月31日
註︰「朗然」售價有待房協公佈
資料來源︰房委會及房協