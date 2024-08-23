房協打擊濫用公屋 1900戶申報 有住戶擁逾30幅土地

繼房署出手打擊濫用公屋，有提供資助出租屋邨的房協早前亦要求首批約1,900個租戶申報入息與資產。結果發現，有租戶坐擁逾千萬元住宅物業，亦有租戶擁有逾30幅土地，其中13戶已主動交回單位。房協又指，網上舉報濫用公屋的個案大幅增加，今年首半年便接獲逾200宗。 房協總監(物業管理)潘源舫昨在本地報章訪問中指，加強版「富戶政策」自今年4月1日生效後，需要於今年申報的住戶大約有1,900戶，至今已收回超過99%的申報表，約13戶主動通知房協願交回單位，分別來自7個屋邨，包括青衣偉景花園、葵涌祖堯邨等。

潘源舫表示，調查發現有租戶擁有價值千萬元的住宅單位，亦有人持有商舖；其中一宗個案擁有逾30幅土地，部分位處新界。他指，房協須調查及計算相關土地價值，了解是否超出資產限額。 他又表示，早前在房協出租屋邨的停車場，發現20輛中港車牌車停泊在月租車位，若調查及核實後屬富戶政策下的租戶，房協會將車的價值納入資產計算，未來亦會加強留意停泊在月租車位的中港車。 他表示，由2018年9月起實施富戶政策以來，截至今年6月底，有93宗因濫用公屋而被收回單位；舉報方面，今年上半年有209宗，較去年全年85宗多近1.5倍，其中約六成是網上舉報。其中有女子向房協舉報前男友隱藏資產，懷疑濫用公屋單位，並附上詳細證據作證明；另一宗是有公屋租戶指鄰居經常飲用貴價紅酒，懷疑對方擁有資產超出規定上限。房協接獲舉報個案後會即時調查，現時兩宗個案調查仍繼續。

逾六成租戶加幅少於230元 繼房委會日前宣布公屋加租後，房協轄下的公共屋邨亦於10月起加租10%。潘源舫表示，目前租戶月租介乎少於1,000元至7,000元不等，差距甚闊。在今次加租下，逾60%租戶月租加幅少於230元。 他表示，房協將為有經濟困難的租戶提供紓緩措施，現時有近850個合資格租戶受惠於租金援助計劃，當中90%租戶只須交一半租金，剩下的10%租戶則少交25%租金。 公屋聯會總幹事招國偉在電台節目表示，理解房協的加租幅度，認為未必會對租戶構成太重的負擔。至於房協有意出售非核心投資物業，招國偉指出近期市況波動，難以研判出售資產能否帶來收益。