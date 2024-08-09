房協推地盤MiC多功能辦公室 設籃球場會議室 提供協作互動場所

辦公室設有籃球場、會議室、設飯盒售賣機的空間，亦可舉辦工地安全講座和定期請護士到場幫工友量體溫，房協希望辦公室能讓工友有一個協作互動的場所，改善對工作空間的歸屬感。多功能辦公室在項目投標過程已納入成本金額，並由房協出資。

地盤環境惡劣一直為人詬病，令建造業難以吸納新血。為改善此問題，香港房屋協會(房協)研究正推出「MiC多功能辦公室」，設小型籃球場、模擬安全培訓中心等互動空間，提供互動空間予工友使用。房協透露，將於4個工地旁邊搭建辦公室，希望藉此向承建商推動全新工地文化，並在未來重複使用辦公室。

房協總監(項目策劃及管理)張冠華表示，採用MiC技術的多功能辦公室可重複使用，承建商在施工完畢後可拆卸並留待另一個項目使用，「房協唔介意承建商未來將辦公室安裝喺非房協地盤」，張冠華希望資助承建商，可帶動新的工程管理文化，以及提升工地安全。他透露，4個地盤將設多功能辦公室，包括安達臣道R2-4、元朗元龍街、啟德2B1，及古洞北項目，其中啟德及安達臣項目的辦公室將於9月搭建，並在10月啟用。

除了多功能辦公室，房協為提升ESG元素，推出一系列措施，如在安達臣道R2-4地盤試行金屬棚架；目前房協有17個地盤，其中有12個工地已啟用安全智慧工地系統；今年下半年，房協將於鰂魚涌營運總部設立新的「項目策劃管理智慧中心」，讓項目管理人員實時監察多個施工地盤的狀況。ESG相關措施會在房協每個項目佔2至3%成本。