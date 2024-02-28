房協料未來5年供應1.7萬單位 銀團貸款賣散舖填資金缺口

房協現時共有25個項目正在規劃或興建中，預計未來5年提供超過1.7萬個住宅單位。房協表示，為了應對未來或會出現的資金短缺，已初步接觸不同銀行進行銀團貸款；此外，又計劃出售部分散舖，首批商舖預計今年內推售。

房協昨舉辦新春傳媒午宴，主席陳家樂表示，目前房協共有25個項目正在規劃及興建，預計末來5年將會提供逾1.7萬個住宅單位。為了應對未來或會出現的資金短缺，房協會與銀行商討進行銀團貸款，所需貸款以10億元計，銀行的初步反應正面，料今年內有定案。