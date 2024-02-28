房協料未來5年供應1.7萬單位 銀團貸款賣散舖填資金缺口

房協現時共有25個項目正在規劃或興建中，預計未來5年提供超過1.7萬個住宅單位。房協表示，為了應對未來或會出現的資金短缺，已初步接觸不同銀行進行銀團貸款；此外，又計劃出售部分散舖，首批商舖預計今年內推售。
房協昨舉辦新春傳媒午宴，主席陳家樂表示，目前房協共有25個項目正在規劃及興建，預計末來5年將會提供逾1.7萬個住宅單位。為了應對未來或會出現的資金短缺，房協會與銀行商討進行銀團貸款，所需貸款以10億元計，銀行的初步反應正面，料今年內有定案。
出售項目不包出租屋邨商舖或停車場
此外，房協亦計劃出售部分非核心投資物業。陳家樂表示，計劃出售的物業是房協早年的物業發展的散舖，分布於不同舊區，但不會出售出租屋邨的商舖或停車場。他表示，這些散舖維修成本高，租金回報「已到一個點」，而碰巧房協需要現金周轉，故選擇出售部分散舖。他指，已成立了相關的工作小組，將委託不同專業人士開始相關工作，預計首批商舖今年內推售。
油柑頭項目料先做兩年前期工作
房協早前獲邀發展流標的油柑頭首置上車盤項目，房協表示，該地位處斜波，地形亦較複雜，正就地皮進行土地平整等研究，需要利用附近道路建設臨時道路，預料需時兩年進行前期工作。
政府將於8月實施垃圾徵費，房協表示，位於荃灣的滿樂大廈及大坑的勵德邨將率先參與先導計劃。房協指，目前已積極展開教育工作，並與清潔公司商討，每個屋苑都有同事專責處理。