房協料20年提供4.5萬單位 未來10年率先落成3.5萬

解決房屋問題歷年來是特區政府施政重中之重，房屋協會主席陳家樂透露，房協正規劃及興建25個項目，預計未來20年提供4.5萬個單位，其中3.5萬伙於10年內完成。計及多個項目急速動工及預計要到2026年開始才出售資助出售房屋項目，房協或在2024至2025年現金流出現缺口。但陳家樂指，這只屬短暫的融資問題，強調房協現時財政狀況穩健，亦有充足儲備，現有項目規劃和質量絕不受影響，而管理團隊亦正籌劃不同融資方案，確保有充足資源應付建屋高峰期，料今年度會有具體方案。

陳家樂在傳媒茶敘透露，正規劃和及興建25個項目，包括7個舊邨重建項目，6個資助出售房屋項目，5個專用安置屋邨，4個長者房屋項目和3個市區寮屋區，未來20年合共提供超過4.5萬個單位，當中約3.5萬個單位將於10年間落成，建屋量為房協有史以來最高；有近兩萬伙屬專用安置屋邨及市區寮屋區發展項目。此外，房協正興建的6個資助出售房屋項目，包括安達臣道R2-2,R2-3,R2-4號地盤、粉嶺馬會道，共提供逾5,000個單位，預計將於2025至2028年間落成，料今年及明年將陸續申請預售樓花同意書。

陳家樂又提到，香港土地珍貴，未來項目難以單一類型存在，房協正嘗試在一個項目或重建屋邨內包含出租房屋、資助出售房屋和長者屋，朝「長、中、青、幼」跨代共融社區方向進發，如擬清拆重建的觀塘花園大廈，落成後會採用此混合模式；房協會與不同NGO合作分析不同社區的需要，以調整項目內各類房屋所需比例。

作為「房屋實驗室」的房協，多年來興建逾7.4萬個住宅單位，陳家樂指，未來建造的項目會盡量採用數碼化智慧建築技術，如在洪水橋資助出售房屋項目中使用MiC(組裝合成建築法)混凝土材料；房協亦會詳細記錄MiC鋼鐵、MiC混凝土的好處、壞處及價錢，並與政府及業界分享。而MiC有助縮短上蓋施工時間，減少建築廢料和對周邊環境的影響，並增加環保效益及提升工地安全。

為慶祝房協成立75周年，為轄下20個出租屋邨舉辦「屋邨視覺藝術計劃」，邀請屋邨居民一同參與屋邨視覺藝術活動，合力將環保回收舊物升級再造，成為公共藝術裝置，如把舊車胎改造成花盆，攜手美化屋邨的公共空間，將可持續發展理念注入社區。此外，房協下周一(17日)舉辦以「未來願景：為跨代共融創造宜居社區及永續環境」為主題的國際研討會，就建設跨代共融社區、房屋創新、以及環境、社會、管治(ESG)等議題分享見解。