房協最快明年首季推售新一期資助出售房屋　屢次未抽中居屋申請者獲多個抽籤號碼

房協主席凌嘉勤接受報章專訪，透露最快明年首季將推售新一期資助出售房屋，但暫時未能透露詳情。根據地政總署資料顯示，房協現時有3個資助出售房屋項目已申請預售樓花，包括粉嶺馬會道288號、安達臣道石礦場安禧街22號，還有屬於專用安置屋邨的啟德沐縉街2號。至於單位定價會參考最近一期居屋折扣、市場情況等因素，而對上一期居屋是以市價七折定價。

房協最快明年首季推售新一期資助出售房屋，會參考政府最新政策，引入「家有長者」、「家有初生」優先選樓安排，並為40歲以下青年及屢次抽不中居屋的申請者提供多一個抽籤號碼。

房協去年底推售的資助房屋項目「朗然」，按機制定價後以市價六二折出售，成為歷來首個虧損的資助出售項目。凌嘉勤表示暫時認為機制無大問題，定價有客觀參考，需要實事求是，例如部分地區的配套設施好，就能提高定價，反之亦然。他又指房協項目都是「建好就賣」，不會因樓市下行而推遲發售。

房協或承擔更多北都專用安置屋邨項目

另外，政府正積極發展北部都會區，凌嘉勤認為北都發展其中一個困難是徵地及安置居民。他指出北都還有很多發展及遷拆項目，包括流浮山、新田、牛潭尾等，他透露政府希望房協承擔更多北都專用安置屋邨項目，房協正審慎檢視，確保在承擔新項目之餘，可持續運作。