房協朗然下月抽籤白表一人「195人爭1」 梁文廣倡房協樂建居增單身配額

房協逆市推出資助出售房屋「朗然」422伙，將於下月抽籤，計及最新收齊的綠表申請，累計接收1,546份綠表及11,455份白表申請，合計13,001份，超額申請29.8倍。若可優先選購50戶重建戶全數選樓，白表一人申請或須195人競爭1伙，白表家庭則或須23人競爭1伙。立法會房屋事務委員會副主席梁文廣認為，白表一人申請在各項目申請競爭一直最為激烈，建議可由房協或在「樂建居」計劃中靈活地增加單身配額。

涉422伙的房協資助出售房屋項目「朗然」預計下月抽籤，第二季揀樓，房協最近已收回所有經房委會屋邨辦事處遞交的綠表申請，綠表申請由原136份，累計增至1,546份，白表申請則為11,455份，合共收表13,001份。當中白表家庭和白表一人申請分別有4,185份及7,270份，綠表家庭及一人申請則分別有1,231份及315份。

50宗申請來自受重建影響屋邨戶

另外，「朗然」有50份申請來自受房協屋邨重建影響的居民，享有優先選樓資格，由於申請低於重建戶最多85戶的配額，重建戶已可確認有選購機會。

假設50戶重建戶均會購買單位，即餘下372伙供綠白表申請者選擇，白表一人申請競爭最為激爭，平均195.4人競爭1伙，白表家庭則為22.5人競爭1伙。至於綠表一人申請中籤機會最高，平均8.5人競爭1伙，綠表家庭則為11人競爭1伙。

根據房協統計，今期申請表中共有10,627份為網上申請，佔比81.7%。一人申請則有7,585份，佔申請總數58.3%。