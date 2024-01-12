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2024-01-12 04:31:53
日報

房協朗然下月抽籤白表一人「195人爭1」 梁文廣倡房協樂建居增單身配額

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安達臣道 朗然

房協位於安達臣道發展區的「朗然」，累計收到1.3萬份申請。

房協逆市推出資助出售房屋「朗然」422伙，將於下月抽籤，計及最新收齊的綠表申請，累計接收1,546份綠表及11,455份白表申請，合計13,001份，超額申請29.8倍。若可優先選購50戶重建戶全數選樓，白表一人申請或須195人競爭1伙，白表家庭則或須23人競爭1伙。立法會房屋事務委員會副主席梁文廣認為，白表一人申請在各項目申請競爭一直最為激烈，建議可由房協或在「樂建居」計劃中靈活地增加單身配額。

記者︰曾偉龍

朗然

涉422伙的房協資助出售房屋項目「朗然」預計下月抽籤，第二季揀樓，房協最近已收回所有經房委會屋邨辦事處遞交的綠表申請，綠表申請由原136份，累計增至1,546份，白表申請則為11,455份，合共收表13,001份。當中白表家庭和白表一人申請分別有4,185份及7,270份，綠表家庭及一人申請則分別有1,231份及315份。

50宗申請來自受重建影響屋邨戶

另外，「朗然」有50份申請來自受房協屋邨重建影響的居民，享有優先選樓資格，由於申請低於重建戶最多85戶的配額，重建戶已可確認有選購機會。

假設50戶重建戶均會購買單位，即餘下372伙供綠白表申請者選擇，白表一人申請競爭最為激爭，平均195.4人競爭1伙，白表家庭則為22.5人競爭1伙。至於綠表一人申請中籤機會最高，平均8.5人競爭1伙，綠表家庭則為11人競爭1伙。

根據房協統計，今期申請表中共有10,627份為網上申請，佔比81.7%。一人申請則有7,585份，佔申請總數58.3%。

梁文廣

梁文廣建議房協樂建居增加單身配額。(資料圖片)

議員：私樓劈價後申請者仍未能負擔

梁文廣表示，「朗然」在樓市下行之下，仍錄得近30倍的超額申請，反映資助出售房屋需求「剛硬」，「雖然外面樓市跌咗，即使(私樓)劈價出售，資助出售房屋家庭入息嘅朋友，啲樓(價)仲未負擔到」，相信未來資助出售房屋的售價，與較便宜的私樓售價仍有一段距離，故除細單位會受影響外，料面積較大的資助單位受到跌市的衝擊較小。

對於白表一人申請在各項資助出售房屋計劃中競爭情況最為激烈，梁文廣認為，房委會有較大責任落實政府政策目標，故居屋一直是協助核心家庭以至長者家庭為主，未來亦將擴展至有初生嬰兒的家庭；而今次「朗然」設有兩成綠白表一人配額，較居屋的一成為多，相信房協資助出售房屋和「樂建居」計劃等有較大彈性，可以靈活地增加單身配額，滿足需求。

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