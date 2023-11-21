房協朗然倘六二折出售　或與居屋「三安」呎價相若

剛截止申請的居屋2023共推售觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑和安麗苑三個項目，按市價六二折定價，呎價介乎7,030至7,370元不等。參考九龍區的中原城市分區領先指數，上月樓價較居屋定價的3月已下跌11%，而參考同年於推售、位處同區的房協綠怡雅苑和居屋嘉順苑定價相差12.7%，推算若房協資助出售房屋「朗然」同以市價六二折發售，呎價或與安達臣道居屋相若。

記者︰曾偉龍

房委會今年推出三個觀塘安達臣道項目安楹苑、安樺苑和安麗苑，合共涉約3,500伙，參考截至今年3月底鄰近的私人和資助出售房屋項目的成交，並按樓齡、位置、設計和設施等差異調整 而定價。房協推出毗鄰3個居屋項目的資助出售房屋「朗然」，涉及422伙，即將公佈價單，按最新市價提供折扣計價。