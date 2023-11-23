房協朗然售255.5萬~645.6萬 平均呎價8916元 下周四申請 市價62折定價較同區居屋貴逾兩成

房協推出觀塘安達臣道資助出售房屋「朗然」(Hemma Amber)422伙，以市價六二折定價，售255.5萬至645.6萬元，呎價介乎8,212至9,812元，平均呎價為8,916元，成為房協最貴資助出售房屋項目。對比今年推出的安達臣道3個居屋項目，平均呎價高出逾兩成，亦僅較最新開價的天水圍私樓盤便宜18%。房協總經理(銷售及市場事務)柯靄邦表示，項目設有會所和配備家電，與居屋不同，而項目位於「市區半山」，亦較上述私樓盤優勝，相信仍有很多人申請，不擔心銷情。

房協昨日宣布推出觀塘安達臣道資助出售房屋「朗然」，共涉422伙，面積介乎303呎至658呎，折扣率與今年推售的居屋同為38%，即六二折定價，售價介乎255.5萬至645.6萬元，呎價8,212至9,812元，平均呎價則為8,916元。項目以兩房單位為主，共有339伙，佔比80%，其次為48伙三房單位，一房單位則有35伙。

兩房入場價約355萬 三房約551萬

朗然樓高14層，當中12層為住宅。「樓王」單位是第2A座11樓A室三房、658方呎，售645.6萬元。最平入場單位為第2B座1樓K一房、308呎，售255.5萬元。兩房入場單位則售355.3萬元，為第1B座1樓D單位、422方呎，呎價8,419元。三房入場單位、640方呎，售551.9萬元，呎價8,623元，為第2A座1樓E單位。若以九成按揭計，一房入場首期約25.6萬元。項目所有單位都設有22呎露台，而除第1A座D、第2B座D、K單位外，全部設有16呎工作平台。