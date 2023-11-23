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2023-11-23 04:30:27
日報

房協朗然售255.5萬~645.6萬 平均呎價8916元 下周四申請 市價62折定價較同區居屋貴逾兩成

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房協朗然

房協朗然售255.5萬~645.6萬 平均呎價8916元 下周四申請 市價62折定價較同區居屋貴逾兩成

房協推出觀塘安達臣道資助出售房屋「朗然」(Hemma Amber)422伙，以市價六二折定價，售255.5萬至645.6萬元，呎價介乎8,212至9,812元，平均呎價為8,916元，成為房協最貴資助出售房屋項目。對比今年推出的安達臣道3個居屋項目，平均呎價高出逾兩成，亦僅較最新開價的天水圍私樓盤便宜18%。房協總經理(銷售及市場事務)柯靄邦表示，項目設有會所和配備家電，與居屋不同，而項目位於「市區半山」，亦較上述私樓盤優勝，相信仍有很多人申請，不擔心銷情。

房協昨日宣布推出觀塘安達臣道資助出售房屋「朗然」，共涉422伙，面積介乎303呎至658呎，折扣率與今年推售的居屋同為38%，即六二折定價，售價介乎255.5萬至645.6萬元，呎價8,212至9,812元，平均呎價則為8,916元。項目以兩房單位為主，共有339伙，佔比80%，其次為48伙三房單位，一房單位則有35伙。

兩房入場價約355萬 三房約551萬

朗然樓高14層，當中12層為住宅。「樓王」單位是第2A座11樓A室三房、658方呎，售645.6萬元。最平入場單位為第2B座1樓K一房、308呎，售255.5萬元。兩房入場單位則售355.3萬元，為第1B座1樓D單位、422方呎，呎價8,419元。三房入場單位、640方呎，售551.9萬元，呎價8,623元，為第2A座1樓E單位。若以九成按揭計，一房入場首期約25.6萬元。項目所有單位都設有22呎露台，而除第1A座D、第2B座D、K單位外，全部設有16呎工作平台。

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房協朗然

房協總經理(銷售及市場事務)柯靄邦。(李睿哲攝)

柯靄邦：項目與居屋質素有別

翻查資料，房委會今年推售的安達臣道居屋安楹苑、安樺苑和安麗苑平均呎價為7,030至7,370元，即使以呎價最高的安楹苑計算，朗然8,916元的平均呎價仍高於前者21%。若參考日前開價的天水圍私樓項目平均呎價10,888元，以六二折發售的朗然亦僅較前者便宜18%。若以38%折扣率計算，反映房協對朗然的市值平均呎價估值達14,380元。參考資料，朗然是房協第五個出售的資助出售房屋項目，平均呎價高於對上一次、2017年出售的將軍澳翠嶺峰的8,700元，亦成為房協定價最貴的資助出售房屋項目。

柯靄邦表示，朗然的裝潢、配備的家電質素均與居屋不同，並設有會所，房協就項目的估價，已反映房協項目與居屋的分別。他又指朗然位處「市區半山」，與上述私樓樓盤地點上有分別，亦不能直接比較；並提到安達臣發展區內交通完善，有逾20條巴士和小巴線路，明年會增加巴士路線，政府亦正計劃加入綠色集體運輸系統，社區配套完善等。對於樓市處於跌市，柯靄邦表示，今期居屋亦有18萬人申請，仍有很多人希望置業，而且朗然只有422伙，相信仍會收到很多申請，不擔心銷情，「置業願望唔會因市好市壞(而改變)，(有些人會認為)少咗人申請，機會會再大啲」。
 

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一人申請者獲配額比例較居屋增一倍

「朗然」申請資格亦與房委會居屋看齊，即單身人士入息和資產限額分別為3.1萬元和73.5萬元；二人或以上家庭申請者則分別為6.2萬元和147萬元。但一人申請者只能選購一房及兩房單位，不可選擇三房單位。申請配額方面，雖然綠白表比例與居屋一樣為4比6，但各類別申請者配額略有不同。今次申請會預留20%優先配額(最多85伙)予受房協重建計劃影響的申請者，而餘下的普通申請配額(最少337伙)中，綠表家庭和白表家庭配額分別佔30%和50%，綠表一人和白表一人申請者配額則各佔10%。換言之，一人申請者獲得的配額比例較居屋增加一倍。項目將於本月30日(下周四)接受申請，12月13日晚上7時截止，申請費為270元。房協於長沙灣東景大廈房協辦事處設一個交樓標準的兩房示範單位，今(23日)起開放供市民參觀。項目預計明年2月抽籤、第二季選樓，2025年年底入伙。

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