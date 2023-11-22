房協朗然平均呎價8916元月底申請　較安達臣道居屋貴逾兩成

房協推出觀塘安達臣道資助出售房屋「朗然」422伙，以市價六二折定價，售255.5萬至645.6萬元，呎價介乎8,212至9,812元，平均呎價為8,916元，成為房協最貴資助出售房屋項目。對比今年推出的安達臣道3個居屋項目，平均呎價高出逾兩成，亦僅較最新開價的天水圍私樓盤便宜18%。房協總經理(銷售及市場事務)柯靄邦表示，項目設有會所和配備家電，與居屋不同，而項目位於「市區半山」，亦較上述私樓盤優勝，相信仍有很多人申請，不擔心銷情。

房協今日（22日）宣佈推出觀塘安達臣道資助出售房屋「朗然」，共涉422伙，面積介乎303呎至658呎，折扣率與今年推售的居屋同為38%，售價介乎255.5萬至645.6萬元，呎價為8,212至9,812元，平均呎價則為8,916元。項目以兩房單位為主，共有339伙，佔比80%，其次為48伙三房單位，一房單位則有35伙。

朗然平均呎價較房委會安達臣道居屋項目高21% 柯靄邦：質素有別

翻查資料，房委會今年推售的安達臣道居屋安楹苑、安樺苑和安麗苑平均呎價為7,030至7,370元，即使以呎價最高的安楹苑計算，「朗然」8,916元的平均呎價仍高於前者21%。若參考日前開價的天水圍私樓項目平均呎價10,888元，以六二折發售的「朗然」亦僅較前者便宜18%。若以38%折扣率計算，反映房協對「朗然」的市值平均呎價估值達14,380元。

參考資料，「朗然」是房協第五個出售的資助出售房屋項目，平均呎價高於2017年出售的將軍澳「翠嶺峰」平均呎價亦則到8,700元，是房協最貴的資助出售房屋項目。

柯靄邦表示，「朗然」的裝潢、配備的家電質素均與居屋不同，並設有會所，房協就項目作出的估價，已反映房協項目與居屋的分別，至於「朗然」位處「市區半山」，與上述私樓樓盤地點上有分別，亦不能直接比較。

對於樓市處於跌市，柯靄邦表示，今期居屋亦有18萬人申請，仍有很多人希望置業，而且「朗然」只有422伙，相信仍會收到很多申請，不擔心銷情，「置業願望唔會因市好市壞（而改變），（有些人會認為）少咗人申請，機會會再大啲」。