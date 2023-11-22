房協朗然平均呎價8916元月底申請　較安達臣道居屋貴逾兩成

房協推出觀塘安達臣道資助出售房屋「朗然」422伙，以市價六二折定價，售255.5萬至645.6萬元，呎價介乎8,212至9,812元，平均呎價為8,916元，成為房協最貴資助出售房屋項目。對比今年推出的安達臣道3個居屋項目，平均呎價高出逾兩成，亦僅較最新開價的天水圍私樓盤便宜18%。房協總經理(銷售及市場事務)柯靄邦表示，項目設有會所和配備家電，與居屋不同，而項目位於「市區半山」，亦較上述私樓盤優勝，相信仍有很多人申請，不擔心銷情。
房協今日（22日）宣佈推出觀塘安達臣道資助出售房屋「朗然」，共涉422伙，面積介乎303呎至658呎，折扣率與今年推售的居屋同為38%，售價介乎255.5萬至645.6萬元，呎價為8,212至9,812元，平均呎價則為8,916元。項目以兩房單位為主，共有339伙，佔比80%，其次為48伙三房單位，一房單位則有35伙。
朗然平均呎價較房委會安達臣道居屋項目高21% 柯靄邦：質素有別
翻查資料，房委會今年推售的安達臣道居屋安楹苑、安樺苑和安麗苑平均呎價為7,030至7,370元，即使以呎價最高的安楹苑計算，「朗然」8,916元的平均呎價仍高於前者21%。若參考日前開價的天水圍私樓項目平均呎價10,888元，以六二折發售的「朗然」亦僅較前者便宜18%。若以38%折扣率計算，反映房協對「朗然」的市值平均呎價估值達14,380元。
參考資料，「朗然」是房協第五個出售的資助出售房屋項目，平均呎價高於2017年出售的將軍澳「翠嶺峰」平均呎價亦則到8,700元，是房協最貴的資助出售房屋項目。
柯靄邦表示，「朗然」的裝潢、配備的家電質素均與居屋不同，並設有會所，房協就項目作出的估價，已反映房協項目與居屋的分別，至於「朗然」位處「市區半山」，與上述私樓樓盤地點上有分別，亦不能直接比較。
對於樓市處於跌市，柯靄邦表示，今期居屋亦有18萬人申請，仍有很多人希望置業，而且「朗然」只有422伙，相信仍會收到很多申請，不擔心銷情，「置業願望唔會因市好市壞（而改變），（有些人會認為）少咗人申請，機會會再大啲」。
一人申請者獲配額比例較居屋增加一倍
「朗然」申請資格亦與房委會居屋看齊，即單身人士入息和資產限額分別為3.1萬元和73.5萬元；二人或以上家庭申請者則分別為6.2萬元和147萬元。但一人申請者只能選購一房及兩房單位，不可選擇三房單位。
申請配額方面，雖然綠白表比例與居屋一樣為四比六，但各類別申請者配額略有不同。今次申請會預留20%優先配額(最多85伙)予受房協重建計劃影響的申請者，而餘下的普通申請配額(最少337伙)中，綠表家庭和白表家庭配額分別佔30%和50%，綠表一人和白表一人申請者配額則各佔10%。換言之，一人申請者獲得的配額比例較居屋增加一倍。
項目將於本月30日接受申請，下月13日晚上7時截止，申請費為270元。房協於長沙灣東景大廈房協辦事處設一個交樓標準的兩房示範單位，明(23日)起開放參觀。項目預計明年2月抽籤、第二季選樓，2025年年底入伙。
「朗然」及今年推售的安達臣道居屋項目資料
機構 項目 單位數目 單位面積 售價 平均呎價 入伙時間
房協 朗然 422伙 303呎至658呎 255.5萬至645.6萬元 8,916元 2025年12月31日
房委會 安楹苑 1140伙 282至478呎 171萬至394萬元 7,370元 2025年7月31日
房委會 安樺苑 990伙 296至495呎 181萬至377萬元 7,030元 2025年8月31日
房委會 安麗苑 1380伙 278至497呎 169萬至376萬元 7,260元 2025年8月31日