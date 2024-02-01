房協朗然抽籤超額認購近30倍，白表佔約88%。

香港房屋協會（房協）周四（2月1日）就觀塘安達臣道房屋項目「朗然」進行電腦抽籤，房協署任總監（物業發展及市場事務）勞連發表示，「市場對朗然的反應非常踴躍。經點算及確認後，共收到12,969份有效的申請表，超額認購接近30倍，反映資助出售房屋有殷切需求，他又指，對朗然銷情感樂觀。

房協表示，是次有效的申請中，白表共有11,431份，佔約88%；綠表有1,538份，佔約12%。此外，一人申請共有7,578份，佔申請總數 逾五成，其中7,265份為白表一人申請，313份為綠表一人申請。 而來自受房協屋邨重建計劃影響的居民申請則有50份。

房協指，將於2月下旬起根據電腦抽籤排列的優先次序，安排與白表申請人面見以審核其申請。符合資格的申請人預計最快可於今年次季起，按其申請類別的優先次序分組選購單位。

房協朗然每組配額分布

房協又指，朗然項目共422個單位，房協預留其中85個單位供受房協屋邨重建計劃影響的居民優先認購，扣除其成功選購單位後，房協會邀請其他合資格申請者分組揀選餘下的單位，每組獲邀出席揀樓的申請人當中，綠、白表的比例為4:6。一人申請者 有兩成配額，綠、白表各佔一成。