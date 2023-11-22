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2023-11-22 17:59:38

房協朗然樓王呎價9812元　入場首期最低25.6萬元

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房協推出的「朗然」以市價六二折出售。(李睿哲攝)

房協推出的「朗然」以市價六二折出售。(李睿哲攝)

房協「朗然」「樓王」單位是第2A座11樓A室三房單位，面積658呎，售645.6萬元，呎價高達9,812元，「入場」單位則為第2B座1樓K一房單位，面積為308呎 ，售255.5萬元，呎價為8,295元。若以九成按揭計算，一房「入場」首期達25.6萬元。

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兩房入場價約355萬  三房約551萬

「朗然」樓高14層，當中12層為住宅。「樓王」單位是第2A座11樓A室三房單位，面積658呎，售645.6萬元，呎價高達9,812元。至於售價最低的「入場」單位為第2B座1樓K一房單位，面積為308呎 ，售255.5萬元，呎價為8,295元。兩房「入場」單位則售355.3萬元，為第1B座1樓D單位，面積為422呎，呎價8,419元。三房「入場」單位亦售551.9萬元，呎價達8,623元，為第2A座1樓E單位，面積為640呎。若以九成按揭計算，一房「入場」首期達25.6萬元。

項目所有單位都設有22呎露台，而除第1A座D、第2B座D、K單位外，全部設有16呎工作平台。若以項目平均呎價8,916元計算，露台價值約為19.6萬元，工作平台佔14.3萬元，合計價值33.9萬元。

單位內貌。(李睿哲攝) 房協‧「朗然」以市價六二折出售。(李睿哲攝) 單位設有煮食爐等設備。(李睿哲攝) 單位亦有露台。(李睿哲攝) 「朗然」單位內貌。(李睿哲攝) 「朗然」單位內貌。(李睿哲攝) 房協以市價六二折發售「朗然」。(李睿哲攝) 單位會有「黑廁」。(李睿哲攝) 單內內貌。(李睿哲攝) 單位介乎300多呎到600多呎。(李睿哲攝)

提供空調煮食爐等設備  有黑廁單位

相比房委會居屋以「清水盤」發售，房協「朗然」裝潢和傢俱配置較為優質，提供分體式空調、煮食爐、抽油煙機和熱水爐等設備。其中35伙一房單位和221伙兩房單位採用開放式廚房，118伙兩房及48伙三房單位則設標準廚房。項目亦設有1.7萬呎的住客會所連園林設施，提供健身室、閱讀區、多用途室和兒童遊樂室等設施。

開則方面，「朗然」避開了房委會居屋較常見的「開門見廁」則，但會有「黑廁」單位。

「朗然」及今年推售的安達臣道居屋項目單位面積、售價、平均呎價及入伙時間 （am730製圖） 「朗然」及今年推售的安達臣道居屋項目單位面積、售價、平均呎價及入伙時間 （am730製圖） 「朗然」及今年推售的安達臣道居屋項目單位面積、售價、平均呎價及入伙時間 （am730製圖） 「朗然」及今年推售的安達臣道居屋項目單位面積、售價、平均呎價及入伙時間 （am730製圖）

將新增4條巴士路線中環九龍等站

交通配套方面，房協總經理(銷售及市場事務)柯靄邦表示，區內多條交通線路陸續完善，包括附近有超過20條巴士及小巴路線，將來亦會新增4條巴士路線連接中環、九龍站、鑽石山及深水埗，並有擬議中的東九龍智慧綠色集體運輸系統，鄰近安達臣道項目，協助連接至彩虹及油塘港鐵站。

朗然單位分佈

單位戶型／數目／面積／入場價
一房／35伙／303至308呎／255.5萬元
兩房／339伙（開放式廚房︰221伙、標準廚房︰118伙）／422至524呎／355.3萬元
三房／48伙／625至658呎／551.9萬元

朗然資料

發展項目／朗然
地址／安禧街18號
住宅座數／2座
樓層／14層（12層住宅）
伙數／422伙
車位／34個（不包括訪客車位）
示範單位開放日期／11月23日至12月13日
申請日期／11月30日至12月13日
申請費／270元
抽籤日期／明年2月
預計關鍵日期／2025年12月31日

資料來源︰房協

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