房協朗然樓王呎價9812元　入場首期最低25.6萬元

房協「朗然」「樓王」單位是第2A座11樓A室三房單位，面積658呎，售645.6萬元，呎價高達9,812元，「入場」單位則為第2B座1樓K一房單位，面積為308呎 ，售255.5萬元，呎價為8,295元。若以九成按揭計算，一房「入場」首期達25.6萬元。

兩房入場價約355萬 三房約551萬 「朗然」樓高14層，當中12層為住宅。「樓王」單位是第2A座11樓A室三房單位，面積658呎，售645.6萬元，呎價高達9,812元。至於售價最低的「入場」單位為第2B座1樓K一房單位，面積為308呎 ，售255.5萬元，呎價為8,295元。兩房「入場」單位則售355.3萬元，為第1B座1樓D單位，面積為422呎，呎價8,419元。三房「入場」單位亦售551.9萬元，呎價達8,623元，為第2A座1樓E單位，面積為640呎。若以九成按揭計算，一房「入場」首期達25.6萬元。 項目所有單位都設有22呎露台，而除第1A座D、第2B座D、K單位外，全部設有16呎工作平台。若以項目平均呎價8,916元計算，露台價值約為19.6萬元，工作平台佔14.3萬元，合計價值33.9萬元。

提供空調煮食爐等設備 有黑廁單位 相比房委會居屋以「清水盤」發售，房協「朗然」裝潢和傢俱配置較為優質，提供分體式空調、煮食爐、抽油煙機和熱水爐等設備。其中35伙一房單位和221伙兩房單位採用開放式廚房，118伙兩房及48伙三房單位則設標準廚房。項目亦設有1.7萬呎的住客會所連園林設施，提供健身室、閱讀區、多用途室和兒童遊樂室等設施。 開則方面，「朗然」避開了房委會居屋較常見的「開門見廁」則，但會有「黑廁」單位。