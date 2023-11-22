房協朗然選樓無家庭優先　招國偉分析對一人申請較吸引

房委會居屋與房協資助出售房屋不僅交樓標準不同，選樓安排亦有差別。居屋設有選樓優先次序，待長者家庭和一般家庭選樓後，一人申請者往往只能選購「籮底橙」，但房協只分家庭和一人申請者，且不以群組劃分選樓次序，公屋聯會總幹事招國偉分析指，一人申請者申請房協資助出售房屋，有更大機會購得較佳的單位，而且一人申請配額亦較居屋多一倍，故對他們較具吸引力。

房委會今期居屋選樓優先次序為佔長者家庭(30%配額)、一般家庭(60%配額)、一人申請者(10%)，一人申請者需待長者家庭及一般家庭的選樓程序結束後，才會開始選樓。不過，「朗然」的選樓次序與居屋不同，在預留20%配額予受房協重建影響的申請人後，餘下配額不會設群組的優先選樓次序，房協每邀請10位申請者選樓，便有3位綠表家庭申請者、1位綠表一人申請者、5位白表家庭申請者和1位白表一人者組合選樓。

招國偉：毋須待家庭申請者選樓 配額較居屋翻至20%

招國偉分析指，房協的選樓安排相對於房委會對一人申請者較有利，除了他們的「配額」會由居屋的10%翻倍至20%，而且他們毋須等待家庭申請者選樓後才可選樓，有較大機會選購單位面積較大和較優質的單位，相信對他們亦較有吸引力，「單身人士喺居屋敗走嘅，如果申請宗數唔太多，單身(人士)有機會喺度揀返個好單位」。他續指，房協亦未有設「長者家庭」或「初生家庭」優先選樓，變相對一般家庭亦相對有利。

招國偉又認為，「朗然」售價表面上較貴，但實際上已有裝潢和電器，如果合用，可節省業主時間和動輒數十萬元開支，「睇過示範單位，覺得啱用先會買，好少會拆晒啲裝修」，加上有會所等設施，他認為項目「貴啲亦合理」，估計最終申請情況不會太差。