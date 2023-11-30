房協朗然｜呎價高同區居屋1500至1800元　裝修業界指裝修呎價可達千元

位於觀塘安達臣道的房協資助出售房屋項目「朗然」422伙今日（30日）起接受申請，項目以市價62折推售，售價由255萬至645萬元不等，平均呎價為8,916元，較今年推售的同區居屋高1,546元至1,886元，貴逾兩成。房協解釋「朗然」提供裝修和家電，交樓標準較居屋高。《am730》參考裝修配對平台估價裝修費每呎800元，有業界人士則指裝修費每呎可達約1,000元。以按房協435呎示範單位提供的主要家電價值可達4萬至4.5萬元，折算呎價約100元。
記者︰曾偉龍
「朗然」422伙今（23日）起接受申請，申請期至12月13日晚上7時正截止。「朗然」售價介乎255萬至645萬元，呎價為8,212至9,812元，平均呎價為8,916元，對比今年推售的安達臣道居屋安楹苑、安麗苑和安樺苑，呎價高出1,546元至1,886元，貴逾兩成。不過，房協「朗然」質素高於居屋，亦備有裝修、家電和會所配套。
裝修業界指裝修界每呎逾千元
《am730》參考網上裝修配對平台「好師傅」的裝修預算表，不計算訂造傢俬，只包基建，估算400呎一廁單位的裝修估價為32萬元，即以呎價800元估算。
香港裝修從業員工會理事長周連建則表示，裝修價格豐斂由人，價格視乎客人要求和單位大小，以400呎私樓單位為例，連同訂製傢俬，一般需要約50萬至60萬元，當中傢俬費用佔超過10萬元，若只做水電、鋪磚和油漆等基建，費用為逾40萬元，呎價略多於1,000元。
重點家電價值4.2萬至4.5萬元
家電方面，《am730》檢視房協設示範單位的第1B座8樓H單位的家電設施，面積435呎，附送3部三菱重工分體式空調機，分設於客廳/飯廳、主人睡房和睡房，按Price格價網定價，總值約1.8萬至2.1萬元，設於浴室的樂聲天花板式抽氣扇價值1,380至1,570元，位於廚房的Teka抽油煙機價值2,890至3,600元。至於Kuppersbusch嵌入式煤體煮飯爐和德國寶即熱式電熱水爐，格價網沒有資料，定價分別為1.3萬和6,280元。上述家電價值合計為約4.2萬至4.5萬元，折算呎價約為100元。
即使扣除裝修和家電分別逾1000元和約100元的「呎價」，未能完全填補「朗然」與同區居屋1,546元至1,886元的呎價差距，但「朗然」樓宇設計較居屋優勝，開則相對居屋較佳，以及設有會所設施，提供健身室、閱讀室、多用途室和遊戲室等配套，連同戶外園林設施面積近1.7萬呎，並有34個車位。項目管理費則為每呎4元。