房協朗然｜呎價高同區居屋1500至1800元　裝修業界指裝修呎價可達千元

位於觀塘安達臣道的房協資助出售房屋項目「朗然」422伙今日（30日）起接受申請，項目以市價62折推售，售價由255萬至645萬元不等，平均呎價為8,916元，較今年推售的同區居屋高1,546元至1,886元，貴逾兩成。房協解釋「朗然」提供裝修和家電，交樓標準較居屋高。《am730》參考裝修配對平台估價裝修費每呎800元，有業界人士則指裝修費每呎可達約1,000元。以按房協435呎示範單位提供的主要家電價值可達4萬至4.5萬元，折算呎價約100元。 記者︰曾偉龍 「朗然」422伙今（23日）起接受申請，申請期至12月13日晚上7時正截止。「朗然」售價介乎255萬至645萬元，呎價為8,212至9,812元，平均呎價為8,916元，對比今年推售的安達臣道居屋安楹苑、安麗苑和安樺苑，呎價高出1,546元至1,886元，貴逾兩成。不過，房協「朗然」質素高於居屋，亦備有裝修、家電和會所配套。

裝修業界指裝修界每呎逾千元 《am730》參考網上裝修配對平台「好師傅」的裝修預算表，不計算訂造傢俬，只包基建，估算400呎一廁單位的裝修估價為32萬元，即以呎價800元估算。 香港裝修從業員工會理事長周連建則表示，裝修價格豐斂由人，價格視乎客人要求和單位大小，以400呎私樓單位為例，連同訂製傢俬，一般需要約50萬至60萬元，當中傢俬費用佔超過10萬元，若只做水電、鋪磚和油漆等基建，費用為逾40萬元，呎價略多於1,000元。