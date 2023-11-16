房協朗然｜安達臣道新盤422伙本月推出　最細面積303呎明年抽籤

繼房委會推售逾9,000伙新居屋後，房協事隔6年再推出位於秀茂坪安達臣道的資助出售房屋「朗然」，共提供422伙，面積介乎303呎至658呎，當中兩房單位佔八成，將於本月公布價單並接受申請，預計明年首季抽籤、第二季選樓，最快2025年年底入伙。縱然樓市回落，房協總經理(銷售及市場事務)柯靄邦對銷情感到樂觀，並預告2025至2028年有近6,000伙資助屋落成，未來數年每年皆會推出新盤。

新盤設一至三房單位 房協自2017年推售將軍澳「翠嶺峰」及屯門「翠鳴臺」後，便再無推售資助出售房屋。房協本月將推出422伙資助出售房屋「朗然」，項目位於安達臣道R2-3用地，單位面積介乎303呎至658呎，包括一房至三房單位，當中兩房單位佔八成。項目共有兩座大廈，分別高14層，當中住宅佔12層，其餘為地下大堂和會所設施，每層分別有17和19個單位，但會分成東西翼，每翼有8至9伙。「朗然」的示範單位和價單將於本月開放和公布，預計明年首季抽籤、第二季選樓，最快2025年年底入伙。 房協資助出售房屋折扣率近年會跟隨房委會居屋釐定，但政府於2018年修改居屋定價機制，當年居屋即由原來市價七折改至五二折出售，而「居屋2023」按市價62折出售。被問及房協會否跟隨房委會折扣率時，柯靄邦表示，房協會參考房委會居屋的折扣率，但強調機制上毋須跟隨，並稱折扣率和申請配額等銷售詳情將於下周推出價單時一併公布。不過，房協資助出售房屋的申請資格則與房委會居屋一樣，即家庭入息上限為6.2萬元，一人申請者入息上限為3.1萬元。