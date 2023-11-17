房協朗然｜安達臣道資助房屋 下周公布價單 422伙八成兩房

房協事隔6年再推出資助出售房屋，項目為位於觀塘安達臣道的「朗然」，共422伙，八成屬兩房單位，預計下周公布價單及折扣率，開放示範單位，最快2025年底入伙。對於樓市回軟，房協總經理(銷售及市場事務)柯靄邦對銷情感到樂觀，並預告2025至2028年有近6,000伙資助屋落成，未來數年每年皆會推售新盤。

「朗然」(Hemma Amber)位於安達臣道R2-3用地(臨時門牌安禧街18號)，引入瑞典北歐式以「Lagom」為主題的簡約平衡生活概念，打造舒逸的住宅和優質理想的居住空間，共兩座樓高14層大廈，除地下大堂和會所設施外，住宅佔12層共422伙，實用面積由303至658方呎，一房至三房單位，以中小型單位為主，八成屬兩房單位。房協下周開放示範單位及公布價單，預計明年首季抽籤，第二季揀樓。

房協資助出售房屋折扣率近年會跟隨房委會居屋釐定，「居屋2023」按市價62折出售，被問及房協會否跟隨房委會安排時，柯靄邦表示，房協會參考房委會居屋的折扣率，但強調在機制上毋須跟隨，並稱折扣率和申請配額等銷售詳情將於下周公布價單時一併公布。而房協資助出售房屋的申請資格則與房委會居屋一樣，即家庭入息上限為6.2萬元，一人申請者入息上限為3.1萬元。

對於樓市疲弱會否擔心影響銷情，柯靄邦承認，現時樓市「不太理想」，但稱資助出售房屋市場與私樓市場的對象不同，私樓市場有投資者，有較多考慮，較為複雜，但資助房屋市場只有用家，「香港人觀念係想置業」，估計即使申請者減少，申請數量仍然較大，故對銷情感樂觀。