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2023-11-30 15:50:00

房協朗然｜422伙今起接受申請　扣除優先配額白表單身實爭34伙

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長沙灣 房協全新資助出售房屋項目朗然新聞發布會及示範單位預覽 柯靄邦

以市價62折推售的房協資助出售房屋項目「朗然」今日（30日）起接受申請，422個單位預留最多85伙予受房協重建計劃影響的申請者，餘下申請配額中，綠白表家庭配額分別佔30%和50%，綠白表一人各佔10%，即要爭奪34伙，較今期居屋白表一人實際爭奪552伙為激烈。公屋聯會總幹事招國偉早前分析指，「朗然」不設家庭優先配額，加上一人申請配額比例高於居屋，故對一人申請者較有利。

記者︰曾偉龍

長沙灣 房協全新資助出售房屋項目朗然新聞發布會及示範單位預覽 柯靄邦 長沙灣 房協全新資助出售房屋項目朗然新聞發布會及示範單位預覽 柯靄邦 長沙灣 房協全新資助出售房屋項目朗然新聞發布會及示範單位預覽 柯靄邦 長沙灣 房協全新資助出售房屋項目朗然新聞發布會及示範單位預覽 柯靄邦 長沙灣 房協全新資助出售房屋項目朗然新聞發布會及示範單位預覽 柯靄邦 長沙灣 房協全新資助出售房屋項目朗然新聞發布會及示範單位預覽 柯靄邦 長沙灣 房協全新資助出售房屋項目朗然新聞發布會及示範單位預覽 柯靄邦 長沙灣 房協全新資助出售房屋項目朗然新聞發布會及示範單位預覽 柯靄邦 長沙灣 房協全新資助出售房屋項目朗然新聞發布會及示範單位預覽 柯靄邦

招國偉指一人申請機會相對佳

「朗然」422伙今（23日）起接受申請，申請期至12月13日晚上7時正截止。公屋聯會總幹事招國偉早前分析，房協「朗然」的選樓優先次序安排與房委會居屋不同，由於不設家庭優先選樓配額，家庭申請者和一人申請者可按比例下「梅花間竹」選樓，一人申請者有機會選購得面積較大的單位，加上居屋綠白表一人申請者各佔5%配額，「朗然」有關配額均分別達10%，配額翻倍，相對於申請居屋的優勢則更為明顯，相信「朗然」對一人申請者較吸引。他又指，「朗然」不設「長者家庭」和「初生家庭」配額，在居屋申請中屬於一般家庭的申請者中籤機會亦會提高。

 

「朗然」及今年推售的安達臣道居屋項目單位面積、售價、平均呎價及入伙時間 （am730製圖） 「朗然」及今年推售的安達臣道居屋項目單位面積、售價、平均呎價及入伙時間 （am730製圖） 「朗然」及今年推售的安達臣道居屋項目單位面積、售價、平均呎價及入伙時間 （am730製圖） 「朗然」及今年推售的安達臣道居屋項目單位面積、售價、平均呎價及入伙時間 （am730製圖）

一人實爭34伙實際配額遠遜居屋

不過，「朗然」今次僅推售422伙，並需要預留20%優先配額、最多85伙予受房協重建計劃影響的申請者，扣除後僅餘337伙，若受重建影響戶用盡配額，綠白表家庭配額分別佔30%和50%，實際配額為101伙及169伙，綠白表一人申請者配額各佔10%，則僅可競爭34伙。對比居屋2023共推售9,200伙，綠表和白表一人申請者各佔4%和6%配額，以實際數量計算，分別可選368伙和552伙，「朗然」 一人申請者料面對較大競爭。

借九成按揭須過壓測　免繳按揭保費

中原按揭董事總經理王美鳳早前表示，房協沒有如房委會向資助出售房屋買家提供按揭還款保證，故按揭貸款安排與私樓相若，買家需通過供款壓力測試才可獲九成按揭，供款期上限亦考慮歲數因素，但毋須經過按揭保證計劃，變相毋須支付保費。她提醒「朗然」的準買家應與購買私樓一樣在選樓前計算負擔能力，選購在可負擔範圍內樓價的單位。

422伙中兩房單位佔80%，共有339伙，一房和三房單位分別有35伙和48伙，其中一房單位和221伙兩房單位設開放式廚房，118伙兩房及所有三房單位設梗廚。一人申請者只可選擇一房及兩房單位，家庭申請者則可選擇所有單位。

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