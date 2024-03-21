房協油麻地展覽中心開放參觀 沉浸與互動裝置了解房屋發展史

房協位於油麻地駿發花園的展覽中心完成翻新，並開放予公眾參觀。展覽中心設三大展區，引進更多嶄新的互動及沉浸式體驗，帶領參觀者認識香港的房屋發展及了解房協的工作。觀眾從中可了解到房協於不同年代發展的房屋計劃、屋邨演變等。

展覽中心於房協70周年時設立及啟用，全新的房協展覽中心分為三大主題展區，除了展出房協的發展資訊及具歷史意義的展品外，更首次採用3D裸眼視覺效果及沉浸式LED球幕等體驗裝置，加上互動教育遊戲及多媒體之應用，讓大眾全方位認識房協的工作、使命和願景。三大展區各有主題特色。展區一「建屋惠民」介紹房協作為「房屋實驗室」於不同年代發展的房屋計劃，由全港首個出租屋邨的里程碑，以至70多年的演進。特色「生活牆」上的每件展品，包括別具歷史價值和意義的租咭和租約等，均承載舊日屋邨的生活情懷和回憶。

經典復古街機遊戲了解房屋史

展區二「房屋階梯」透過經典復古街機遊戲讓參觀者了解香港的房屋階梯及房協當中的角色，包括出租屋邨、資助自置居所、市值住宅項目及長者房屋。展區更設有直徑達1.35米的沉浸式LED球幕，透過虛擬實境技術，參觀者可「身歷『耆』境」，仿如置身各類長者房屋項目內。

展區三「創建宜居 永續共融」展示房協於不同業務範疇中應用創新科技以達致可持續發展。參觀者可透過嶄新的3D裸眼視覺效果了解房協如何應用建築信息模擬技術，及運用MiC砌出「您」想家。展區同時介紹房協在物業管理的可持續發展策略，及社區參與和文化傳承的工作，包括保留重建舊屋邨的集體回憶，讓參觀者細味屋邨的人情故事。

