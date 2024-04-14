房協首個組裝合成項目「松悦樓」竣工 合資格長者住戶可終身免租免差餉

房協位於沙田乙明邨的全新長者住屋項目「松悦樓」日前舉行竣工典禮，是房協首個採用「組裝合成」（MiC）興建項目，亦是全港首個以鋼製MiC興建的長者房屋。

供轄下出租屋邨全長者寬敞戶申請調遷

房屋局長何永賢主禮時表示，房協在超過40年歷史的乙明邨，運用剩餘地積比率興建「松悦樓」，供轄下出租屋邨的全長者寬敞戶申請調遷，以騰出原有單位重新編配予其他有需要的家庭，是善用房屋資源的良好示範。

「松悦樓」有三個特色

房協主席陳家樂表示，「松悦樓」有三個特色，除了做到善用房屋資源，所有單位均融入多項長者友善設計及設施，例如低門檻及扶手等，配合房協推動居家安老的目標。為鼓勵全長者寬敞戶調遷，房協更為合資格的「松悦樓」住戶提供終身免租及免差餉安排。