房協首個組裝合成項目「松悦樓」竣工 合資格長者住戶可終身免租免差餉

房協位於沙田乙明邨的全新長者住屋項目「松悦樓」日前舉行竣工典禮，是房協首個採用「組裝合成」（MiC）興建項目，亦是全港首個以鋼製MiC興建的長者房屋。
供轄下出租屋邨全長者寬敞戶申請調遷
房屋局長何永賢主禮時表示，房協在超過40年歷史的乙明邨，運用剩餘地積比率興建「松悦樓」，供轄下出租屋邨的全長者寬敞戶申請調遷，以騰出原有單位重新編配予其他有需要的家庭，是善用房屋資源的良好示範。
「松悦樓」有三個特色
房協主席陳家樂表示，「松悦樓」有三個特色，除了做到善用房屋資源，所有單位均融入多項長者友善設計及設施，例如低門檻及扶手等，配合房協推動居家安老的目標。為鼓勵全長者寬敞戶調遷，房協更為合資格的「松悦樓」住戶提供終身免租及免差餉安排。
提供大量長者友善設施
樓高10層的「松悦樓」，地下和一樓以傳統鋼筋混凝土興建，二至九樓共八層住宅則由鋼製MiC組件建成，一梯八伙，64個長者友善及無障礙單位，均配備高低雙防盜眼、低門檻、趟門洗手間、易開關水龍頭、圓角矮身廚櫃、坐廁及沐浴間扶手和防滑浴椅等。樓層公共走廊以顏色區別單位及牆身圓角設計以防碰撞。設於地下的康樂中心日後將用作舉辦長幼共融的活動，「松悦樓」及其他乙明邨住戶均可參加。
「松悦樓」已收100個合資格申請
「松悦樓」早前總共收到100個合資格申請。經電腦抽籤後，已按次序完成單位揀選並全數租出，預計首批住戶可於今年第二季入伙。