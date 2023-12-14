房協「朗然」截止超額申請26.4倍　綠表家庭暫「穩中」白表一人「175爭1」

房協觀塘安達臣道資助出售房屋項目「朗然」422伙申請昨日（13日）截止，房協暫收到11,566份申請表，超額申請26.4倍，惟仍未計算以郵寄及經由屋邨辦事處遞交的申請表。逾萬份申請表中，白表申請暫佔11,430份，當中白表家庭佔4,173份，白表一人佔7,257份，綠表則暫佔136份，當中綠表家庭佔76份，綠表一人申請佔60份。另有7份來自受房協屋邨重建影響的居民申請，可獲優先選樓權利。

「朗然」預留最多兩成單位供受房協屋邨重建影響的居民選購，假使7個受重建影響住戶均選購單位，餘下的415伙將按綠表家庭佔30%、綠表一人佔10%、白表家庭佔50%和白表一人佔10%的比例分配。按最新申請數字推算中籤比例，白表家庭競爭情況暫「20爭1」、白表一人暫約「175爭1」，76個綠表家庭暫時爭奪約124.5個配額，意味「穩中」，綠表一人申請暫時「1.4爭1」。