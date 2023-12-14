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2023-12-14 15:49:32

房協「朗然」截止超額申請26.4倍　綠表家庭暫「穩中」白表一人「175爭1」

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房協居屋「朗然」示範單位。(資料圖片／李睿哲攝)

房協居屋「朗然」示範單位。(資料圖片／李睿哲攝)

房協觀塘安達臣道資助出售房屋項目「朗然」422伙申請昨日（13日）截止，房協暫收到11,566份申請表，超額申請26.4倍，惟仍未計算以郵寄及經由屋邨辦事處遞交的申請表。逾萬份申請表中，白表申請暫佔11,430份，當中白表家庭佔4,173份，白表一人佔7,257份，綠表則暫佔136份，當中綠表家庭佔76份，綠表一人申請佔60份。另有7份來自受房協屋邨重建影響的居民申請，可獲優先選樓權利。

「朗然」預留最多兩成單位供受房協屋邨重建影響的居民選購，假使7個受重建影響住戶均選購單位，餘下的415伙將按綠表家庭佔30%、綠表一人佔10%、白表家庭佔50%和白表一人佔10%的比例分配。按最新申請數字推算中籤比例，白表家庭競爭情況暫「20爭1」、白表一人暫約「175爭1」，76個綠表家庭暫時爭奪約124.5個配額，意味「穩中」，綠表一人申請暫時「1.4爭1」。

綠表申請仍會增加

不過房協提醒，由於綠表申請主要經親身遞交及須經由房協或房委會轄下屋邨辦事處核實，預計仍會陸續收到更多綠表申請，意味綠表申請人數仍會增加，綠表申請者或面對更大的競爭。

房協將會盡快核實申請者的資料，預計於明年首季進行抽籤及公布結果，並最快於同年第二季根據抽籤結果發信通知符合資格的申請人選購單位。

 

「朗然」及今年推售的安達臣道居屋項目單位面積、售價、平均呎價及入伙時間 （am730製圖） 「朗然」及今年推售的安達臣道居屋項目單位面積、售價、平均呎價及入伙時間 （am730製圖） 「朗然」及今年推售的安達臣道居屋項目單位面積、售價、平均呎價及入伙時間 （am730製圖） 「朗然」及今年推售的安達臣道居屋項目單位面積、售價、平均呎價及入伙時間 （am730製圖）
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