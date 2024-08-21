房協10月加租一成　寬免3個月　創逾20年來新高(更新)

【12:45更新】 繼房委會公布公屋將於今年10月起加租10%後，房協今(21日)宣布，轄下20條出租屋邨的3.2萬個租戶，10月起亦加租一成，新租金會維持至2026年9月30日。經調整後，房協甲類及乙類出租屋邨租戶將會分別每月平均多繳約230元及640元租金，並設有首3個月的寬免期。而今次雙位數加幅是房協自1998年以來新高。

房協說，在平衡出租屋邨的營運成本及租戶的負擔能力後，決定10月1日上調租金一成，但考慮到社會目前的經濟狀況，決定向租戶提供特別紓緩措施，寬免首3個月的額外租金，即明年1月1日起才需繳交新租金，房協因而少收接近2,400萬元的租金收入。

至於繳交一倍半租金的「富戶」則須由今年10月起繳交新租金，以維護資源合理分配。另外，房協設有「租金援助計劃」，有短暫經濟困難的合資格租戶可獲減免四分之一或一半租金。

房協：安排已平衡居民負擔能力

房協解釋，作為自負盈虧的非牟利機構，今次加租安排已平衡居民的負擔能力及房協屋邨營運的持續發展，強調面對出租屋邨老化，房協需繼續優化屋邨設施，過去兩年出租屋邨營運開支亦因而上升，營運賬目錄得虧損，未來兩年亦預計出租屋邨將持續錄得營運虧損。