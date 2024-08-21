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2024-08-21 13:00:00

房協10月加租一成　寬免3個月　創逾20年來新高(更新)

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房協宣布10月起加租一成，首3個月寬免。(陳奕釗攝)

房協宣布10月起加租一成，首3個月寬免。(陳奕釗攝)

【12:45更新】繼房委會公布公屋將於今年10月起加租10%後，房協今(21日)宣布，轄下20條出租屋邨的3.2萬個租戶，10月起亦加租一成，新租金會維持至2026年9月30日。經調整後，房協甲類及乙類出租屋邨租戶將會分別每月平均多繳約230元及640元租金，並設有首3個月的寬免期。而今次雙位數加幅是房協自1998年以來新高。

房協出租屋邨名單。(房協文件截圖) 房協稱加租安排已平衡居民負擔能力。(陳奕釗攝) 房協宣布10月起加租一成，首3個月寬免。(陳奕釗攝) 房協宣布10月起加租一成，首3個月寬免。(陳奕釗攝) 房協宣布10月起加租一成，首3個月寬免。(陳奕釗攝) 房協宣布10月起加租一成，首3個月寬免。(陳奕釗攝)

甲類租戶平均交多230元

房協說，在平衡出租屋邨的營運成本及租戶的負擔能力後，決定10月1日上調租金一成，但考慮到社會目前的經濟狀況，決定向租戶提供特別紓緩措施，寬免首3個月的額外租金，即明年1月1日起才需繳交新租金，房協因而少收接近2,400萬元的租金收入。

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至於繳交一倍半租金的「富戶」則須由今年10月起繳交新租金，以維護資源合理分配。另外，房協設有「租金援助計劃」，有短暫經濟困難的合資格租戶可獲減免四分之一或一半租金。

房協：安排已平衡居民負擔能力

房協解釋，作為自負盈虧的非牟利機構，今次加租安排已平衡居民的負擔能力及房協屋邨營運的持續發展，強調面對出租屋邨老化，房協需繼續優化屋邨設施，過去兩年出租屋邨營運開支亦因而上升，營運賬目錄得虧損，未來兩年亦預計出租屋邨將持續錄得營運虧損。

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房協又指，在租金檢討中考慮的營運成本，未完全反映房協於屋邨營運投放的所有資源，包括為居民提供的各項支援服務達每年約7,000萬元；而房協的高齡屋邨所需的維修保養及改善工程開支亦會增加實際營運虧損。

達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖）

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